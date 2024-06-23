Три небезпечні вправи, які шкодять спині та колінам (відео)

Спорт - необхідна умова здорового способу життя. Але, перестаравшись, можна нашкодити своєму організму. Деякі вправи можуть взагалі принести більше шкоди, ніж користі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та health-експерта Уляни Вернер.
Фахівець зазначила, що таку вправу, мабуть, усі виконували в дитинстві в школі.
Однак, закидання голови назад шкідливо для шиї.
До того ж багато людей, зіткнувшись з болем у шиї, намагаються полегшити його за допомогою кругових рухів головою. Цього не варто робити через велике навантаження на шийний відділ хребта, який найбільше піддається травмам.
Уляна Вернер розповіла, що сильний нахил тазу є травматичними для попереку.
Зокрема, варто робити правильний плавний нахил вперед і виходити в вихідне положення без закидання спини.
Вправа "нахил тазом вперед і назад" (фото: кадр з відео)
Кругові оберти колінами можуть сприяти появі болю та дискомфорту.
Краще плавно присідати вниз не до кінця та вверх. Така вправа більш корисніша для колін.
Раніше ми повідомляли, яка проста звичка допоможе продовжити життя.
Також ми повідомляли, скільки потрібно вправ робити, щоб компенсувати день сидячої роботи.