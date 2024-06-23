Три опасных упражнения, которые вредят спине и коленям (видео)

Обращения головой на 360 градусов

Специалист отметила, что такое упражнение, видимо, все выполняли в детстве в школе.

Однако, запрокидывание головы назад вредно для шеи.

К тому же многие, столкнувшись с болью в шее, пытаются облегчить ее с помощью круговых движений головой. Этого не стоит делать из-за большой нагрузки на шейный отдел позвоночника, наиболее подверженный травмам.

Упражнение "вращение головой" (фото: кадр с видео)

Наклоны тазом вперед и назад

Ульяна Вернер рассказала, что сильный наклон таза есть травматическим для поясницы.

В частности, стоит делать правильной плавный наклон вперед и выходить в исходное положение без закидывания спины.

Упражнение "наклон тазом вперед и назад" (фото: кадр с видео)

Круговые обороты коленями

Круговые обороты коленями могут способствовать появлению боли и дискомфорта.

Лучше плавно приседать вниз не до конца и вверх. Такое упражнение более полезно для колен.

Упражнение "круговые обороты коленями" (фото: кадр с видео)