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Три опасных упражнения, которые вредят спине и коленям (видео)

Названы опасные упражнения, которые вредят спине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Спорт - необходимое условие здорового образа жизни. Но, переусердствовав, можно навредить своему организму. Некоторые упражнения могут вообще принести больше вреда, чем пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и health-эксперта Ульяны Вернер.

Обращения головой на 360 градусов

Специалист отметила, что такое упражнение, видимо, все выполняли в детстве в школе.

Однако, запрокидывание головы назад вредно для шеи.

К тому же многие, столкнувшись с болью в шее, пытаются облегчить ее с помощью круговых движений головой. Этого не стоит делать из-за большой нагрузки на шейный отдел позвоночника, наиболее подверженный травмам.

Упражнение "вращение головой" (фото: кадр с видео)

Наклоны тазом вперед и назад

Ульяна Вернер рассказала, что сильный наклон таза есть травматическим для поясницы.

В частности, стоит делать правильной плавный наклон вперед и выходить в исходное положение без закидывания спины.

Упражнение "наклон тазом вперед и назад" (фото: кадр с видео)

Круговые обороты коленями

Круговые обороты коленями могут способствовать появлению боли и дискомфорта.

Лучше плавно приседать вниз не до конца и вверх. Такое упражнение более полезно для колен.

Упражнение "круговые обороты коленями" (фото: кадр с видео)

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