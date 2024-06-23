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Три небезпечні вправи, які шкодять спині та колінам (відео)

Неділя 23 червня 2024 11:31
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Три небезпечні вправи, які шкодять спині та колінам (відео) Названо небезпечні вправи, які шкодять спині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Уляна Вернер

Спорт - необхідна умова здорового способу життя. Але, перестаравшись, можна нашкодити своєму організму. Деякі вправи можуть взагалі принести більше шкоди, ніж користі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та health-експерта Уляни Вернер.

Оберти головою на 360 градусів

Фахівець зазначила, що таку вправу, мабуть, усі виконували в дитинстві в школі.

Однак, закидання голови назад шкідливо для шиї.

До того ж багато людей, зіткнувшись з болем у шиї, намагаються полегшити його за допомогою кругових рухів головою. Цього не варто робити через велике навантаження на шийний відділ хребта, який найбільше піддається травмам.

Три небезпечні вправи, які шкодять спині та колінам (відео)Вправа "обертання головою" (фото: кадр з відео)

Нахили тазом вперед і назад

Уляна Вернер розповіла, що сильний нахил тазу є травматичними для попереку.

Зокрема, варто робити правильний плавний нахил вперед і виходити в вихідне положення без закидання спини.

Три небезпечні вправи, які шкодять спині та колінам (відео)

Вправа "нахил тазом вперед і назад" (фото: кадр з відео)

Кругові оберти колінами

Кругові оберти колінами можуть сприяти появі болю та дискомфорту.

Краще плавно присідати вниз не до кінця та вверх. Така вправа більш корисніша для колін.

Три небезпечні вправи, які шкодять спині та колінам (відео)Вправа "кругові оберти колінами" (фото: кадр з відео)

Раніше ми повідомляли, яка проста звичка допоможе продовжити життя.

Також ми повідомляли, скільки потрібно вправ робити, щоб компенсувати день сидячої роботи.

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