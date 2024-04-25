3 напої, які не варто вживати жінкам під час місячних

Неприємні симптоми під час місячних

Більшість жінок відчувають дискомфортні симптоми під час менструації. До таких симптомів належать:

спазми в животі;

здуття живота;

нудота;

діарея;

втома;

головний біль;

перепади настрою.

Хоча напої, як і їжа, не мають прямого впливу на матку, оскільки після вживання всі продукти проходять через шлунок і кишківник, які не пов'язані з жіночим органом, певні з них можуть впливати на симптоми перед та під час менструації.

Які напої не варто пити під час менструації

Алкогольні напої

Алкоголь може мати низку негативних наслідків для вашого організму, які можуть значно посилити симптоми менструації. Крім того, похмілля може викликати деякі з тих самих симптомів, що можуть бути під час місячних, зокрема нудоту, діарею або блювоту, запаморочення та втому - і погіршувати настрій.

Алкоголь, особливо міцний, може зневоднювати організм, що може посилити головний біль і викликати здуття живота. Це також може призвести до проблем з травленням, таких як розлад шлунку.

Кофеїновмісні напої

Кофеїн, який міститься в чаї, каві та енергетичних напоях, може викликати затримку води та здуття живота. Він також може посилити головний біль.

Крім цього, кава та інші кофеїновмісні напої можуть спричинити проблеми з травленням. Якщо ви схильні до діареї під час менструації, зменшення споживання таких напоїв може запобігти цій проблемі.

Проте, якщо ви звикли випивати кілька чашок на день, повна відмова від кофеїну теж може викликати головний біль - тому в цій ситуації варто аналізувати своє самопочуття, проте за можливістю обмежити кількість кофеїновмісних напоїв.

Солодкі напої

Попри те, що солодке іноді може позитивно впливати на емоційний стан на короткотривалий період під час менструації, надмірне споживання солодких продуктів і напоїв може призвести до коливань рівня цукру в крові, різкого занепаду сил після підвищення продуктивності та перепадів настрою.

Якщо під час менструації ви схильні до похмурого настрою або тривоги, контроль споживання цукру може допомогти регулювати ваш емоційний стан.

Проте, варто пам'ятати, що наявність болісних і неприємних симптомів також може свідчити про глибші проблеми зі здоров'ям, особливо якщо вам важко функціонувати.

Тож не слід ігнорувати можливість звернутися за медичною допомогою - як і відмовлятися від планового медичного огляду.