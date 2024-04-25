3 напитка, которые не стоит употреблять женщинам во время месячных

Неприятные симптомы во время месячных

Большинство женщин испытывают дискомфортные симптомы во время менструации. К таким симптомам относятся:

спазмы в животе;

вздутие живота;

тошнота;

диарея;

усталость;

головная боль;

перепады настроения.

Хотя напитки, как и пища, не оказывают прямого влияния на матку, поскольку после употребления все продукты проходят через желудок и кишечник, не связанные с женским органом, некоторые из них могут влиять на симптомы перед и во время менструации.

Какие напитки не следует пить во время менструации

Алкогольные напитки

Алкоголь может иметь ряд негативных последствий вашего организма, которые могут значительно усилить симптомы менструации. Кроме того, похмелье может вызвать некоторые из тех же симптомов, которые могут быть во время месячных, в частности тошноту, диарею или рвоту, головокружение и усталость - и ухудшать настроение.

Алкоголь, особенно крепкий, может обезвоживать организм, что может усилить головную боль и вызвать вздутие живота. Это также может привести к проблемам с пищеварением, таким как расстройство желудка.

Кофеиносодержащие напитки

Кофеин, содержащийся в чае, кофе и энергетических напитках, может вызвать задержку воды и вздутие живота. Он также может усилить головную боль.

Кроме этого, кофе и другие кофеиносодержащие напитки могут вызвать проблемы с пищеварением. Если вы склонны к диарее во время менструации, уменьшение употребления таких напитков может предотвратить такую проблему.

Однако, если вы привыкли выпивать несколько чашек в день, полный отказ от кофеина тоже может вызвать головную боль - поэтому в этой ситуации следует анализировать свое самочувствие, однако по возможности ограничить количество кофеиносодержащих напитков.

Сладкие напитки

Несмотря на то, что сладкое иногда может положительно влиять на эмоциональное состояние на короткое время во время менструации, чрезмерное употребление сладких продуктов и напитков может привести к колебаниям уровня сахара в крови, резкому упадку сил после повышения производительности и перепадов настроения.

Если во время менструации вы склонны к плохому настроению или тревоге, контроль употребления сахара может помочь регулировать ваше эмоциональное состояние.

Однако следует помнить, что наличие болезненных и неприятных симптомов также может свидетельствовать о более глубоких проблемах со здоровьем, особенно если вам трудно функционировать.

Не следует игнорировать возможность обратиться за медицинской помощью - как и отказываться от планового медицинского осмотра.