Кому не можна нюхати магнолії та сакури в Києві: причини дуже серйозні

Кому не можна нюхати магнолії та сакури?

Найбільшу небезпеку цвітіння сакури та магнолії становить для людей, схильних до алергії. Пилкові зерна цих рослин можуть викликати симптоми, схожі на сінну лихоманку: нежить, сльозотечу, чхання, закладеність носа, свербіж у носі та горлі, а у важких випадках - бронхоспазм. Людям з астмою слід бути особливо обережними, оскільки пилок може спровокувати напад.

Деякі люди можуть мати контактну алергію на ефірні олії, що містяться в квітках сакури та магнолії. Це може проявитися у вигляді висипань, почервоніння, свербіжу та набряків.

Особливо обережними слід бути людям з екземою та іншими шкірними захворюваннями. Імунна система дітей та вагітних жінок більш чутлива до впливу алергенів, тому їм слід обмежити контакт з квітучими сакурами та магноліями.

Людям з хронічними респіраторними захворюваннями, такими як бронхіт або емфізема, слід уникати місць з великою концентрацією квітучих рослин. Пилкові зерна можуть погіршити симптоми та спровокувати загострення.

Як захистити себе в період цвітіння?

Щоб захистити себе, обмежте контакт з квітучими рослинами, використовуйте засоби захисту, такі як респіраторна маска та сонцезахисні окуляри, прийміть антигістамінні препарати за порадою лікаря, ретельно мийте руки та обличчя після контакту з квітучими рослинами та регулярно провітрюйте приміщення.