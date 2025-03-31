У Києві розквітають сакури та магнолії: де їх можна побачити (фото)
У Києві стартував сезон цвітіння сакур і магнолій. Перші дерева вже розквітли у Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах столиці, а незабаром квітучими стануть усі райони міста.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА зазначають, що щороку навесні Київ перетворюється на справжній квітучий сад. Уже розпочався період цвітіння сакур і магнолій, який триватиме близько двох тижнів, залежно від виду дерева.
Сакури та магнолії можна побачити не лише у ботанічних садах імені академіка Фоміна та М. М. Гришка, а й у численних парках та скверах по всьому місту.
У Києві розквітають сакури та магнолії (фото: КМДА)
Де шукати квітучі сакури
Сакури ростуть у багатьох районах Києва, зокрема:
- Голосіївський район - сквер на вул. Івана Федорова, біля ВДНГ, сквер Героїв Маріуполя;
- Дарницький район - парк Партизанської слави;
- Деснянський район - парк "Кіото", парк імені Сержа Лифаря, сквер на вул. Олександри Екстер;
- Дніпровський район - парк "Перемога", Дарницька площа, бульвар Верховної Ради;
- Оболонський район - парк "Наталка", "Сад Каменів", парк "Пуща-Водиця";
- Печерський район - Наводницький парк, бульвар Липський, сквер імені Марії Заньковецької;
- Подільський район - Куренівський парк, сквер біля кінотеатру "Жовтень", Контрактова площа;
- Святошинський район - парк "Совки", парк "Гамбурзький";
- Солом’янський район - парк "Відрадний", парк Захисників України;
- Шевченківський район - парк імені Тараса Шевченка, Володимирська гірка, сквер біля Золотих воріт.
Де знайти магнолії
Магнолії також можна побачити у багатьох місцях, зокрема:
- Голосіївський район - Голосіївський парк імені Максима Рильського;
- Дарницький район - парк Партизанської слави, парк Воїнів-інтернаціоналістів;
- Деснянський район - парк "Кіото", парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича;
- Дніпровський район - парк "Перемога", парк "Аврора", Труханів острів;
- Оболонський район - парк "Наталка", парк на вул. Бережанській;
- Печерський район - сквер імені Марії Заньковецької;
- Подільський район - сквер на площі Щекавицькій;
- Святошинський район - сквер імені Василя Стуса;
- Солом’янський район - парк "Відрадний", парк "Орлятко";
- Шевченківський район - парк "Володимирська гірка", Сирецький парк.
Цвітіння сакур і магнолій у Києві триватиме близько двох тижнів. Це чудова нагода насолодитися весняною атмосферою та зробити яскраві фото серед квітучих дерев.
Нагадаємо, у січні 2025 року в Києві зафіксовано аномально теплу погоду, що призвело до передчасного цвітіння сакур у різних районах міста. Зокрема, цвітіння спостерігалося в Дніпровському, Оболонському та Печерському районах.
Фахівці пояснюють це явище незвично високими температурами для січня, які відповідали показникам кінця березня. Вони також застерігають, що передчасне цвітіння може негативно вплинути на дерева, оскільки виснажує їхні ресурси та підвищує ризик пошкодження морозами.
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