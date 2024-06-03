Свято 3 червня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий мученик Лукиліян жив у III столітті. Спочатку він був язичником і жерцем ідолів, але згодом прийняв християнство. Лукиліян став ревним проповідником і через свої проповіді навернув багатьох до віри в Ісуса Христа, його життя стало прикладом для багатьох тих, хто залишав язичництво і ставав християнином.

Юдеї, які жили поруч, бачили, як Лукиліян перейшов від ідолопоклонства до християнства і як інші люди наслідували його приклад. Це викликало їх гнів і ненависть.

Лукиліяна ув’язнили, а потім довго катували. Він не зрікся віри в Христа навіть після зламаної щелепи, побиття палицями та підвішування догори ногами. У в'язниці він зустрів чотирьох молодих людей, які також були ув’язнені за віру. Лукиліян підтримував їх, говорив з ними про Христа та молився разом з ними.

Після багатьох днів катувань їх кинули у палаючу піч, але Бог явив над ними чудо: вогонь перетворився на росу, і вони вийшли з печі неушкодженими. Проте несправедливий суддя засудив їх до смерті та відправив до Візантії. Там юнаків Клавдія, Іпатія, Павла та Діонисія стратили мечем, а святого Лукиліяна розіп'яли, прибивши до хреста цвяхами.

Святий мученик Лукиліян (ілюстрація: kyrios.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 3 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

не можна сваритися з рідними чи лихословити

якщо на вулиці негода, краще лишайтеся вдома

утримуйтеся від укладання угод, особливо важливих

Також не рекомендується перераховувати гроші, щоб уникнути фінансових проблем.

Народні прикмети і традиції цього дня

туман стелиться по воді вранці - очікуйте сонячної погоди

собака мало їсть чи погано спить - до дощу

весь день дощить - буде багато грибів

сова кричать - до поганої погоди

багато роси на траві - до доброго врожаю

У цей день мокрий одяг вивішували на вулицю, вірячи, що вітер "видує" з нього хвороби та нещастя.

Також саме сьогодні вітер завжди вважався провісником майбутнього. Якщо він дув з півночі, очікували добрий урожай, а якщо з північного заходу, прогнозували дощове літо.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Адріан, Арсеній, Іван, Афанасій, Денис, Дмитро, Михайло, Юліан, Лук'ян, Павло, Клавдія, Ян

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: