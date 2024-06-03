Свято 3 червня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 3 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий мученик Лукиліян жив у III столітті. Спочатку він був язичником і жерцем ідолів, але згодом прийняв християнство. Лукиліян став ревним проповідником і через свої проповіді навернув багатьох до віри в Ісуса Христа, його життя стало прикладом для багатьох тих, хто залишав язичництво і ставав християнином.
Юдеї, які жили поруч, бачили, як Лукиліян перейшов від ідолопоклонства до християнства і як інші люди наслідували його приклад. Це викликало їх гнів і ненависть.
Лукиліяна ув’язнили, а потім довго катували. Він не зрікся віри в Христа навіть після зламаної щелепи, побиття палицями та підвішування догори ногами. У в'язниці він зустрів чотирьох молодих людей, які також були ув’язнені за віру. Лукиліян підтримував їх, говорив з ними про Христа та молився разом з ними.
Після багатьох днів катувань їх кинули у палаючу піч, але Бог явив над ними чудо: вогонь перетворився на росу, і вони вийшли з печі неушкодженими. Проте несправедливий суддя засудив їх до смерті та відправив до Візантії. Там юнаків Клавдія, Іпатія, Павла та Діонисія стратили мечем, а святого Лукиліяна розіп'яли, прибивши до хреста цвяхами.
Святий мученик Лукиліян (ілюстрація: kyrios.org.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується перераховувати гроші, щоб уникнути фінансових проблем.
У цей день мокрий одяг вивішували на вулицю, вірячи, що вітер "видує" з нього хвороби та нещастя.
Також саме сьогодні вітер завжди вважався провісником майбутнього. Якщо він дув з півночі, очікували добрий урожай, а якщо з північного заходу, прогнозували дощове літо.
Сьогодні іменини святкують: Адріан, Арсеній, Іван, Афанасій, Денис, Дмитро, Михайло, Юліан, Лук'ян, Павло, Клавдія, Ян
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар свят на червень.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ а також Sogodni Svyato та Вікіпедія.