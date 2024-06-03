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Праздник 3 июня: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой праздник 3 июня по новому церковному календарю (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 3 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой мученик Лукилиян жил в III веке. Сначала он был язычником и жрецом идолов, но впоследствии принял христианство. Лукилиян стал ревностным проповедником и через свои проповеди обратил многих в веру в Иисуса Христа, его жизнь стала примером для многих тех, кто оставлял язычество и становился христианином.

Иудеи, жившие рядом, видели, как Лукилиян перешел от идолопоклонства к христианству и как другие люди следовали его примеру. Это вызывало их гнев и ненависть.

Лукилиана заключили в тюрьму, а потом долго пытали. Он не отрекся от веры во Христа даже после сломанной челюсти, избиения палками и подвешивания вверх ногами. В тюрьме он встретил четырех молодых людей, которые тоже были заключены за веру. Лукилиян поддерживал их, говорил с ними о Христе и молился вместе с ними.

После многих дней пыток их бросили в горящую печь, но Бог явил над ними чудо: огонь превратился в росу, и они вышли из печи невредимыми. Однако несправедливый судья приговорил их к смерти и отправил в Византию. Там юношей Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия казнили мечом, а святого Лукилиана распяли, прибив к кресту гвоздями.

Святой мученик Лукилиян (иллюстрация: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 3 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • нельзя ссориться с родными или злословить
  • если на улице ненастье, лучше оставайтесь дома
  • воздерживайтесь от заключения сделок, особенно важных

Также не рекомендуется перечислять деньги во избежание финансовых проблем.

Народные приметы и традиции этого дня

  • туман стелется по воде утром - ждите солнечной погоды
  • собака мало ест или плохо спит - к дождю
  • весь день дождит - будет много грибов
  • сова кричат - к плохой погоде
  • много росы на траве - к хорошему урожаю

В этот день мокрую одежду вывешивали на улицу, веря, что ветер "выдует" из нее болезни и несчастья.

Также именно сегодня ветер всегда считался предсказателем будущего. Если он дул с севера, ожидали хорошего урожая, а если с северо-запада, прогнозировали дождливое лето.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Адриан, Арсений, Иван, Афанасий, Денис, Дмитрий, Михаил, Юлиан, Лукьян, Павел, Клавдия, Ян

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день велосипеда
  • Всемирный день косолапости
  • День олицетворения авторитета
  • День средств защиты от насекомых
  • День рождения парашюта

Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.

Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, а также Sogodni Svyato и Википедия.

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