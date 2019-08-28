Успение Пресвятой Богородицы: что запрещено делать сегодня, все приметы

28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Важный праздник является одним из главных двунадесятых, который также имел другое название - Первая Пречистая. Также в этот день заканчивался строгий двухнедельный Успенский пост.

В народе праздник еще называли Спожинки и благодарили Землю-кормилицу за ее дары. Наши предки традиционно устраивали совместные обильные трапезы, угощали малоимущих, а также соблюдали некоторые строгие правила.

Верующие молятся в этот день перед иконой Божией Матери и просят ее о заступничестве и прощении грехов. В церквях проводят торжественные богослужения. Христиане чествуют Богородицу, в этот день (по юлианскому календарю) по преданиям окончилась ее земная жизнь и произошло вознесение на Небеса к своему сыну Иисусу Христу.

28 августа - праздник Успение Пресвятой Богородицы (Фото: pixabay.com/dimitrisvetsikas1969)

На Успения или Спожинки заканчивались жатвы хлебов. Большинство запретов в этот день связано с землей - ни в коем случае нельзя было проводить на ней работы с острыми предметами, копать и обрабатывать кольями.

Также считается, что ходить босиком по земле - собирать хвори и беды, так как роса символизировала слезы природы, которая плачет по Деве Марии, а хождение по ней без обуви расценивали 28 августа как кощунство.

Если человек натирал себе ногу, то это предвещало невезение и сулило болезни. Поэтому предки в этот день не одевали старой и неудобной одежды и обуви.

Еще одним способом привлечь к себе напасти считался открытый огонь в доме.

Запрещалось брать в руки ножи и другие острые предметы, и продукты просто ломали руками.

Также на Успения девушкам не рекомендовалось стричь волосы.

28 августа на На Успения или Спожинки существуют некоторые правила и обычаи (Фото: depositphotos.com)

Приметы в праздник Успение Пресвятой Богородицы:

На Успения встречают осень;

С Успения солнце спать ложится;

Если на Успение тепло, бабье лето в сентябре будет холодным.

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