Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

28 серпня православні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Важливе свято є одним з головних дванадесятих, яке також мало іншу назву - Перша Пречиста. Також в цей день закінчувався суворий двотижневий Успенський піст.

В народі свято ще називали Спожинки і дякували Землі-годувальниці за її дари. Наші предки традиційно влаштовували спільні рясні трапези, пригощали бідних, а також дотримувалися деяких суворих правил.

Віруючі моляться в цей день перед іконою Божої Матері та просять її про заступництво і прощення гріхів. У церквах проводять урочисті богослужіння. Християни вшановують Богородицю, в цей день (за юліанським календарем) за переказами закінчилося її земне життя та сталося вознесіння на Небеса до свого сина Ісуса Христа.

28 серпня - свято Успіння Пресвятої Богородиці (Фото: pixabay.com/dimitrisvetsikas1969)

На Успіння або Спожинки закінчувалися жнива хлібів. Більшість заборон у цей день пов'язане із землею - в жодному разі не можна було проводити на ній роботи з гострими предметами, копати та обробляти кілками.

Також вважається, що ходити босоніж по землі - збирати хвороби і біди, адже роса символізувала сльози природи, яка плаче за Дівою Марією, а ходіння по ній без взуття розцінювали 28 серпня як блюзнірство.

Якщо людина натирала собі ногу, то це віщувало невезіння та обіцяло хвороби. Тому предки в цей день не одягали старий одяг та незручне взуття.

Ще одним способом привернути до себе злидні вважався відкритий вогонь в хаті.

Заборонялося брати в руки ножі та інші гострі предмети, і продукти просто ламали руками.

Також на Успіння дівчатам не рекомендувалося стригти волосся.

28 серпня на Успіння або Спожинки існують деякі правила та звичаї (Фото: depositphotos.com)

Прикмети на свято Успіння Пресвятої Богородиці:

На Успіння зустрічають осінь;

З Успіння сонце спати лягає;

Якщо на Успіння тепло, бабине літо у вересні буде холодним.

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