27 мая: что значит этот праздник, его главные приметы и запреты
27 мая 2022 года православная церковь вспоминает о святом Исидоре.
Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.
Наши предки называли день Огуречником, поскольку 27 мая был днем посева огурцов. Считается, что огурцы, посаженные на Сидора, не будут горчить, а в засолке не окажутся пустыми внутри и не закиснут.
Кстати, урожай огурцов предсказывали и по погоде этого дня. Так, если день выпадал ясный, то летом будет в достатке овоща.
Кроме огурцов 27 мая высаживали лен. Первый посев льна приурочивали к первому кукованию кукушки.
Народные приметы на 27 мая
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Если погода в этот день холодная – все лето должно было быть таким же.
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Прилетели стрижи – значит, впереди теплые дни.
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Теплая погода – огурцы хорошо уродятся.
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Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай, плохой урожай же сулит пасмурная погода в этот день.
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Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.
Что нельзя делать 27 мая
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В этот день нельзя оставлять в доме гостей на ночевку, поскольку считается, что это может принести разлад и беспокойство в семью.
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Не стоит сажать огурцы 27 мая, если дует резкий и северный ветер.
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Также запрещается устраивать праздники, охотиться или рыбачить. День нужно провести в работе.
Именины сегодня отмечают: Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.
Как мы ранее писали, появился календарь праздников на июнь 2022 года.
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