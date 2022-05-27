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27 травня: що значить це свято, його головні прикмети і заборони

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П'ятниця 27 травня 2022 06:01
27 травня: що значить це свято, його головні прикмети і заборони Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

27 травня 2022 року православна церква згадує про святого Ісидора.

Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.

Наші предки називали день Огуречником, оскільки 27 травня був днем посіву огірків. Вважається, що огірки, посаджені на Сидора, не будуть гірчити, а в засолюванні не виявляться порожніми всередині і не закиснуть.

До речі, урожай огірків передбачали і по погоді цього дня. Так, якщо день випадав ясний, то влітку буде в достатку овоча.

Крім огірків 27 травня висаджували льон. Перший посів льону приурочували до першого кування зозулі.

Народні прикмети на 27 травня

  • Якщо погода в цей день холодна - все літо повинно було бути таким же.

  • Прилетіли стрижі - значить, попереду теплі дні.

  • Тепла погода - огірки добре вродять.

  • Рано ластівки прилетіли - буде хороший урожай, поганий урожай ж обіцяє похмура погода в цей день.

  • Ластівки літають високо в небі - погода буде теплою і сонячною.

Що не можна робити 27 травня

  • У цей день не можна залишати в будинку гостей на ночівлю, оскільки вважається, що це може принести розлад і занепокоєння в сім'ю.

  • Не варто садити огірки 27 травня, якщо дме різкий і Північний вітер.

  • Також забороняється влаштовувати свята, полювати або рибалити. День потрібно провести в роботі.

Іменини сьогодні відзначають: Леонтій, Максим, Петро, Микита, Серапіон.

Як ми раніше писали, з'явився календар свят на червень 2022 року.

Читайте також, що синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку.

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