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27 березня: чому цей день такий особливий для жінок, що не можна робити

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

27 березня 2024 року віряни вшановують пам'ять мучениці Матрони Солунської. В народі день називають Матрони, і це свято вважається жіночим.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

Важливі традиції свята, що можна робити

Оскільки Матрона - покровителька жіноцтва, тому у святої мучениці в молитві просили сил, наснаги і захисту. Можна займатися домашніми справами і городом - цей день сприятливий для праці.

Також варто повиносити з дому старі речі, позбавляючись від негативу. Викидати їх не варто - краще віддати нужденним.

Від Мотрони дні ставали все тепліше, перелітні птахи поверталися в свої гнізда. 9 квітня чоловіки починали рибалити.

Прикмети 27 березня

  • Кішка сидить на підвіконні або проситься на вулицю - до поліпшення погоди.
  • Іній або туман вранці - до багатого врожаю.
  • Якщо птахи сильно кричать ввечері - то наступний день буде ясним.

Що сьогодні краще не робити

  • Сваритися і ображатися - великі шанси, що конфлікт не закінчиться ніколи.
  • Пліткувати і обманювати - вищі сили покарають вас і у взаєминах з близькими людьми почнуться непорозуміння.
  • Багато говорити і розповідати про свої плани - можуть не здійснитися.
  • Проводити косметичні процедури, в тому числі і в домашніх умовах.
  • Байдикувати і сидіти без роботи.

Іменини в цей день святкують:

Іван, Емануїл, Матрона, Феодосій, Марія і Маркел.

Нещодавно ми писали, коли цього року святкують Великдень.

А крім цього, розповідали, що можна їсти в Великий піст.

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