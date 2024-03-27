27 березня: чому цей день такий особливий для жінок, що не можна робити

27 березня 2024 року віряни вшановують пам'ять мучениці Матрони Солунської. В народі день називають Матрони, і це свято вважається жіночим.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.
Оскільки Матрона - покровителька жіноцтва, тому у святої мучениці в молитві просили сил, наснаги і захисту. Можна займатися домашніми справами і городом - цей день сприятливий для праці.
Також варто повиносити з дому старі речі, позбавляючись від негативу. Викидати їх не варто - краще віддати нужденним.
Від Мотрони дні ставали все тепліше, перелітні птахи поверталися в свої гнізда. 9 квітня чоловіки починали рибалити.
Іван, Емануїл, Матрона, Феодосій, Марія і Маркел.
Нещодавно ми писали, коли цього року святкують Великдень.
А крім цього, розповідали, що можна їсти в Великий піст.