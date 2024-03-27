27 марта: почему этот день так особенный для женщин, что нельзя делать

Важные традиции праздника, что можно делать

Поскольку Матрона - покровительница женщин, поэтому у святой мученицы в молитве просили сил, воодушевления и защиты. Можно заниматься домашними делами и огородом - этот день благоприятен для работы.

Также следует вынести из дома старые вещи, избавляясь от негатива. Выбрасывать их не стоит - лучше отдать нуждающимся.

От Матрены дни становились все теплее, перелетные птицы возвращались в свои гнезда. 9 апреля мужчины начинали рыбачить.

Приметы 27 марта

Кошка сидит на подоконнике или просится на улицу - к улучшению погоды.

Иней или туман утром - до богатого урожая.

Если птицы сильно кричат вечером - то следующий день будет ясным.

Что сегодня лучше не делать

Ссориться и обижаться - большие шансы, что конфликт не закончится никогда.

Сплетничать и обманывать – высшие силы накажут вас и во взаимоотношениях с близкими людьми начнутся недоразумения.

Многие говорить и рассказывать о своих планах - могут не сбыться.

Проводить косметические процедуры, в том числе и дома.

Бездельничать и сидеть без работы.

В этот день празднуется день рождения.

Иоанн, Эммануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел.