27 березня: чому цей день такий особливий для жінок, що не можна робити
27 березня 2024 року віряни вшановують пам'ять мучениці Матрони Солунської. В народі день називають Матрони, і це свято вважається жіночим.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.
Важливі традиції свята, що можна робити
Оскільки Матрона - покровителька жіноцтва, тому у святої мучениці в молитві просили сил, наснаги і захисту. Можна займатися домашніми справами і городом - цей день сприятливий для праці.
Також варто повиносити з дому старі речі, позбавляючись від негативу. Викидати їх не варто - краще віддати нужденним.
Від Мотрони дні ставали все тепліше, перелітні птахи поверталися в свої гнізда. 9 квітня чоловіки починали рибалити.
Прикмети 27 березня
- Кішка сидить на підвіконні або проситься на вулицю - до поліпшення погоди.
- Іній або туман вранці - до багатого врожаю.
- Якщо птахи сильно кричать ввечері - то наступний день буде ясним.
Що сьогодні краще не робити
- Сваритися і ображатися - великі шанси, що конфлікт не закінчиться ніколи.
- Пліткувати і обманювати - вищі сили покарають вас і у взаєминах з близькими людьми почнуться непорозуміння.
- Багато говорити і розповідати про свої плани - можуть не здійснитися.
- Проводити косметичні процедури, в тому числі і в домашніх умовах.
- Байдикувати і сидіти без роботи.
Іменини в цей день святкують:
Іван, Емануїл, Матрона, Феодосій, Марія і Маркел.
Нещодавно ми писали, коли цього року святкують Великдень.
А крім цього, розповідали, що можна їсти в Великий піст.