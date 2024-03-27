27 марта: почему этот день так особенный для женщин, что нельзя делать
27 марта 2024 года верующие чтят память мученицы Матроны Солунской. В народе день называют Матроны, и этот праздник считается женским.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.
Важные традиции праздника, что можно делать
Поскольку Матрона - покровительница женщин, поэтому у святой мученицы в молитве просили сил, воодушевления и защиты. Можно заниматься домашними делами и огородом - этот день благоприятен для работы.
Также следует вынести из дома старые вещи, избавляясь от негатива. Выбрасывать их не стоит - лучше отдать нуждающимся.
От Матрены дни становились все теплее, перелетные птицы возвращались в свои гнезда. 9 апреля мужчины начинали рыбачить.
Приметы 27 марта
- Кошка сидит на подоконнике или просится на улицу - к улучшению погоды.
- Иней или туман утром - до богатого урожая.
- Если птицы сильно кричат вечером - то следующий день будет ясным.
Что сегодня лучше не делать
- Ссориться и обижаться - большие шансы, что конфликт не закончится никогда.
- Сплетничать и обманывать – высшие силы накажут вас и во взаимоотношениях с близкими людьми начнутся недоразумения.
- Многие говорить и рассказывать о своих планах - могут не сбыться.
- Проводить косметические процедуры, в том числе и дома.
- Бездельничать и сидеть без работы.
В этот день празднуется день рождения.
Иоанн, Эммануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел.
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