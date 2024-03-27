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27 марта: почему этот день так особенный для женщин, что нельзя делать

Среда 27 марта 2024 06:00
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27 марта: почему этот день так особенный для женщин, что нельзя делать Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

27 марта 2024 года верующие чтят память мученицы Матроны Солунской. В народе день называют Матроны, и этот праздник считается женским.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

Важные традиции праздника, что можно делать

Поскольку Матрона - покровительница женщин, поэтому у святой мученицы в молитве просили сил, воодушевления и защиты. Можно заниматься домашними делами и огородом - этот день благоприятен для работы.

Также следует вынести из дома старые вещи, избавляясь от негатива. Выбрасывать их не стоит - лучше отдать нуждающимся.

От Матрены дни становились все теплее, перелетные птицы возвращались в свои гнезда. 9 апреля мужчины начинали рыбачить.

Приметы 27 марта

  • Кошка сидит на подоконнике или просится на улицу - к улучшению погоды.
  • Иней или туман утром - до богатого урожая.
  • Если птицы сильно кричат вечером - то следующий день будет ясным.

Что сегодня лучше не делать

  • Ссориться и обижаться - большие шансы, что конфликт не закончится никогда.
  • Сплетничать и обманывать – высшие силы накажут вас и во взаимоотношениях с близкими людьми начнутся недоразумения.
  • Многие говорить и рассказывать о своих планах - могут не сбыться.
  • Проводить косметические процедуры, в том числе и дома.
  • Бездельничать и сидеть без работы.

В этот день празднуется день рождения.

Иоанн, Эммануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел.

Недавно мы писали, когда в этом году празднуют Пасху.

А кроме этого, рассказывали, что можно есть в Великий пост.

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