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26 мая: что можно и нельзя делать в церковный праздник, приметы

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

26 мая православные чтят День памяти мученицы Гликерии и темничного стража, которые пострадали за веру во время гонения христиан при императоре Антонине.

Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.

В народе этот день называют Лукерья-комарница или Лукерья Гречишница.

Мученица Гликерия Ираклийская, чью память чтут 26 мая православные христиане, жила много веков назад - во 2 веке при императоре Марке Аврелии Антонине. В старинных рукописях приводится описание чуда святой Гликерии Ираклийской.

Гликерия, как пишут древние рукописи, была дочерью бывшего римского градоначальника Макария, который переселился с семьей из Рима в Траянополь. Она рано осиротела, приняла христианскую веру и дала обет безбрачия.

В народе Лукерья получила прозвище комарница, потому что селяне заметили, что с этого дня появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит на южные моря.

Главные приметы 26 мая

  • На Гликерию прилетают комары.
  • На Лукерью одного комара убьешь - дюжина прибавится.
  • С Лукерьи-комарницы жди потепления.
  • Когда комар не живой, тогда май сухой.
  • Комара нет – овса и травы не будет.
  • Комары вьются – к солнечному дню.
  • Крупный комар – к доброму году.
  • Появились комары – жди тепла и дождя.
  • Появились комары – пора сеять рожь.
  • Много комаров – быть хорошему овсу и травам, комара нет – овса и трав не будет.
  • Много комаров – готовь под ягоды много коробов, много мошек – готовь по грибы лукошек.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя тратить много денег в этот день
  • В этот день запрещается бездельничать
  • Не следует оставлять волосы на расческе. Считается, что могут настать семейные проблемы. Скопившиеся волосы стоит выбросить, причем сделать это в проточную воду. Это может быть река или же канализация.
  • Нельзя бить посуду в эту дату. Считается, что делать этого нельзя ни специально, ни случайно.
  • Не отдавайте свои вещи другому человеку в этот день.

Как мы ранее писали, появился календарь праздников на июнь 2022 года.

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