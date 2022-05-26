26 мая: что можно и нельзя делать в церковный праздник, приметы

26 мая православные чтят День памяти мученицы Гликерии и темничного стража, которые пострадали за веру во время гонения христиан при императоре Антонине.
Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.
В народе этот день называют Лукерья-комарница или Лукерья Гречишница.
Мученица Гликерия Ираклийская, чью память чтут 26 мая православные христиане, жила много веков назад - во 2 веке при императоре Марке Аврелии Антонине. В старинных рукописях приводится описание чуда святой Гликерии Ираклийской.
Гликерия, как пишут древние рукописи, была дочерью бывшего римского градоначальника Макария, который переселился с семьей из Рима в Траянополь. Она рано осиротела, приняла христианскую веру и дала обет безбрачия.
В народе Лукерья получила прозвище комарница, потому что селяне заметили, что с этого дня появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит на южные моря.
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