26 травня: що можна і не можна робити в церковне свято, прикмети

26 травня православні вшановують День пам'яті мучениці Гликерії і темничного стража, які постраждали за віру під час гоніння християн при імператорі Антоніні.
Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.
У народі цей день називають Гликерія-комарниця або Гликерія Гречишниця.
Мучениця Гликерія Іраклійська, чию пам'ять шанують 26 травня православні християни, жила багато століть тому - у 2 столітті при імператорі марці Аврелії Антоніні. У старовинних рукописах наводиться опис дива Святої Глікерії Іраклійської.
Гликерія, як пишуть стародавні рукописи, була дочкою колишнього римського градоначальника Макарія, який переселився з сім'єю з Риму в Траянополь. Вона рано осиротіла, прийняла християнську віру і дала обітницю безшлюбності.
У народі Ликерія отримала прізвисько комарниця, бо селяни помітили, що з цього дня з'являються комарі. У народі вважали, що цих комах навесні приносить теплий вітер, а восени холодний вітер відносить на південні моря.
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