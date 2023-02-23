25-річний чоловік із Закарпаття вступив до збройних лав Росії (фото)

Деталі справи зрадника з Закарпаття

Управління СБУ в Закарпатській області викрило державного зрадника, який вступив до лав армії Росії. У результаті досудового розслідування повідомлено про підозру 25-річному уродженцю Закарпатської області у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Відомо, що від самого народження чоловік проживав у Закарпатті, а у 2017 році виїхав жити до Росії.

У грудні 2022 року він вступив до лав збройних сил Росії. Для цього зловмисник прибув до російського військкомату та склав військову присягу на вірність РФ.

"Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Триває робота для підготовки та передачі відповідних матеріалів до суду", - повідомляють у СБУ.

За цією статтею передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці також зазначають, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено та встановлено вироком суду.

Закарпатець вступив до збройних сил Росії (фото: facebook.com/ssu.uzhhorod)