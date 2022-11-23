Генерал-майор СБУ висловився про долю УПЦ МП: "нічого спільного з духовністю немає"
УПЦ МП в Україні повинна бути повністю заборонена, бо ця структура і представники московського патріархату не мають нічого спільного з духовністю.
Таку думку висловив генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун в ефірі каналу "Еспресо".
Що генерал думає про УПЦ МП
За словами Ягуна, питання діяльності церкви, що нехай і не напряму, але підпорядковується РПЦ, повинно бути вирішено раз і назавжди.
Основна проблема, чому МП досі функціонує в Україні, на думку екс-представника Служби безпеки, полягає у тому, що з 90-х в нашій країні політики і чиновники вважали себе елітою і обрали для себе таку "елітарну церкву".
Вони думають, що "елітарна церква це та, де багато золота", говорить генерал.
Але "УПЦ МП нічого спільного з духовністю немає".
"Вони отримували з Москви те, що їм було потрібно. І до тих пір, поки ми остаточно не розірвемо ці всі речі, війна буде тривати", - впевнений генерал-майор.
"Весь період незалежності кожна влада боялась втручатись в питання діяльності УПЦ МП, оскільки вважали, що це дуже болюча суспільна проблема. Проте цю хворобу можна вилікувати лише хірургічно. Осередок московської церкви не має бути в Україні", - додав Ягун.
Раніше ми писали, що священник УПЦ МП не дав відспівати загиблого бійця ЗСУ.
Нагадаємо, днями митрополит московського патріархату під час служіння розповідав про "смертні гріхи СБУ" і назвав війну "сваркою".