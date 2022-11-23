Генерал-майор СБУ висловився про долю УПЦ МП: "нічого спільного з духовністю немає"

УПЦ МП в Україні повинна бути повністю заборонена, бо ця структура і представники московського патріархату не мають нічого спільного з духовністю.

Що генерал думає про УПЦ МП

За словами Ягуна, питання діяльності церкви, що нехай і не напряму, але підпорядковується РПЦ, повинно бути вирішено раз і назавжди.

Основна проблема, чому МП досі функціонує в Україні, на думку екс-представника Служби безпеки, полягає у тому, що з 90-х в нашій країні політики і чиновники вважали себе елітою і обрали для себе таку "елітарну церкву".

Вони думають, що "елітарна церква це та, де багато золота", говорить генерал.

Але "УПЦ МП нічого спільного з духовністю немає".

"Вони отримували з Москви те, що їм було потрібно. І до тих пір, поки ми остаточно не розірвемо ці всі речі, війна буде тривати", - впевнений генерал-майор.

"Весь період незалежності кожна влада боялась втручатись в питання діяльності УПЦ МП, оскільки вважали, що це дуже болюча суспільна проблема. Проте цю хворобу можна вилікувати лише хірургічно. Осередок московської церкви не має бути в Україні", - додав Ягун.