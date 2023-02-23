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25-летний мужчина из Закарпатья вступил в вооруженные ряды России (фото)

Закарпатец вступил в армию России (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

25-летний уроженец Закарпатья принял присягу на верность России и вступил в ряды армии врага. Ему уже объявлено подозрение о государственной измене, а дело мужчины передано в суд.

Об этом сообщают на странице Управления СБУ в Закарпатской области в Facebook.

Детали дела предателя из Закарпатья

Управление СБУ в Закарпатской области разоблачило государственного предателя, вступившего в ряды армии России. В результате досудебного расследования сообщается о подозрении 25-летнему уроженцу Закарпатской области в совершении особо тяжкого преступления.

Известно, что с самого рождения мужчина проживал в Закарпатье, а в 2017 году уехал жить в Россию.

В декабре 2022 года он вступил в ряды вооруженных сил России. Для этого злоумышленник прибыл в российский военкомат и принял военную присягу на верность РФ.

"В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается работа по подготовке и передаче соответствующих материалов в суд", - сообщают в СБУ.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества

Правоохранители также отмечают, что человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана и установлена приговором суда.

Закарпатец вступил в вооруженные силы России (фото: facebook.com/ssu.uzhhorod)

Раньше мы рассказывали, как херсонцы защищали здание СБУ от оккупантов.

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