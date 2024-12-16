25 перспективних технологічних стартапів 2024 року, які змінюють майбутнє

Abridge

Штаб-квартира: Піттсбург

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 464 мільйони доларів

Приклади інвесторів: Union Square Ventures, Redpoint Ventures, IVP

Чим займається стартап: використовує ШІ для розшифровки взаємодій між лікарем і пацієнтом та створює медичні записи для електронних медичних карт (EHR).

Чому це прорив

Незважаючи на те, що багато компаній розробляють АІ-рішення для ведення медичної документації, Abridge є одним із провідних і найбільш високо оцінених гравців у цій галузі. Це багато в чому завдяки інтеграції компанії з Epic - системою електронних медичних карт, яку використовує більшість великих медичних установ США.

Agility Robotics

Штаб-квартира: Корвалліс, Орегон

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 178 мільйонів доларів

Приклади інвесторів: Playground Global, Amazon Industrial Innovation Fund, DCVC

Чим займається стартап: розробляє людиноподібних роботів.

Чому це прорив

Людиноподібні роботи поки що залишаються скоріше прототипами та експериментальними проектами. Створювати роботів, які можуть ходити, захоплювати та переносити об'єкти різних розмірів, виявилося значно складніше, ніж передбачалося.

Однак Agility Robotics уклала офіційну угоду в червні з логістичним гігантом GXO про надання роботів як послуги для фабрики Spanx.

Apex

Штаб-квартира: Лос-Анджелес, Каліфорнія

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 122 мільйони доларів

Приклади інвесторів: Andreessen Horowitz, Shield Capital

Чим займається стартап: виробляє стандартні супутникові платформи (satellite bus).

Чому це прорив

Раніше виробництво супутникових платформ було високоіндивідуалізованим, з високими цінами і довгими термінами виконання. Apex запропонувала стандартні супутникові платформи, які включають основні елементи супутника, як-от живлення, проводка, чіпи та інші компоненти.

Це дає змогу більшій кількості компаній вийти в космос без необхідності розробляти власні платформи. Цього року Apex успішно провела першу місію, залучила 95 мільйонів доларів і уклала угоду з Anduril.

Beta Technologies

Штаб-квартира: Саут-Берлінгтон, Вермонт

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 1,5 мільярда доларів

Приклади інвесторів: Qatar Investment Authority, The Rise Fund, Fidelity Management & Research, The Climate Pledge

Чим займається стартап: розробляє електричні літаки для перевезення пасажирів, вантажів, медичного обладнання та інших цілей. Також пропонує зарядне обладнання для електричних літаків і програми навчання пілотів.

Чому це прорив

Beta Technologies поступово займає важливе місце на ринку електричних літаків, навіть без гучних анонсів. Компанія не лише привабила покупців для своїх електричних літаків з вертикальним (eVTOL) та горизонтальним (eCTOL) злетом і посадкою в логістиці, пасажирських перевезеннях та військових потребах, а й створила мережу зарядних станцій для eVTOL, якою користуються навіть конкуренти.

By Rotation

Штаб-квартира: Лондон, Англія

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 3,5 мільйона доларів

Приклади інвесторів: Closed Loop Partners, June Angelides

Чим займається стартап: сервіс оренди модного одягу, який також виступає в ролі платформи для спілкування.

Чому це прорив

By Rotation створює модне співтовариство, чого не вдалося досягти попереднім додаткам для оренди одягу. Завдяки знаменитостям, як-от Гелен Міррен і Еллі Голдінг, використання сервісу стало символом сталого способу життя.

Партнерства з Airbnb для оренди весільного вбрання або з лінією безалкогольних напоїв Спенсера Метьюза з шоу "Made in Chelsea" перетворили By Rotation на щось більше, ніж просто бізнес.

Cyera

Штаб-квартира: Нью-Йорк

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 760 мільйонів доларів

Приклади інвесторів: Sequoia, Accel, Sapphire, Cyberstarts

Чим займається стартап: використовує ШІ для аналізу розташування і переміщення всіх даних у мережах організацій.

Чому це прорив

Кібербезпека і ШІ сьогодні йдуть пліч-о-пліч, і ізраїльський стартап Cyera, з центром досліджень і розробок у Тель-Авіві, вже залишає слід у цій галузі. Його платформа допомагає захищатися від нових загроз, таких як розвиток великих мовних моделей.

/dev/agents

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Каліфорнія

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 56 мільйонів доларів

Приклади інвесторів: Index Ventures, CapitalG

Чим займається стартап: розробляє операційну систему для ШІ-агентів.

Чому це прорив

Засновники /dev/agents вважають, що спеціалізована операційна система для ШІ-агентів може розкрити їхній повний потенціал, так само як iOS і Android створили основу для революції мобільних додатків.

Важливо зазначити, що серед творців цієї компанії - одні з перших розробників Android.

ElevenLabs

Штаб-квартира: Нью-Йорк, Нью-Йорк

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 103 мільйони доларів

Приклади інвесторів: Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Нат Фрідман і Даніель Гросс

Чим займається стартап: генерує синтетичне голосове озвучування та дубляж іншими мовами.

Чому це прорив

Хоча багато компаній займаються створенням синтетичних голосів, ElevenLabs виділяється своєю здатністю клонувати мову конкретних людей.

Emergence

Штаб-квартира: Нью-Йорк, Нью-Йорк

Обсяг залученого фінансування (за даними TechCrunch): 97,2 мільйона доларів

Приклади інвесторів: Learn Capital

Чим займається стартап: створює ШІ-агентів для роботи у сфері інтелектуальної праці.

Чому це прорив

Emergence стверджує, що розробляє систему, здатну виконувати безліч завдань, які традиційно доручають співробітникам, що займаються інтелектуальною працею. Ці завдання частково передаються на обробку моделям генеративного ШІ, таким як GPT-4 від OpenAI.

Серед засновників стартапу - Сатья Нітта, колишній керівник глобальних ШІ-рішень у дослідницькому підрозділі IBM.

Fervo Energy

Штаб-квартира: Х'юстон, Техас

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 421,5 мільйона доларів

Приклади інвесторів: BHP Ventures, Білл Гейтс, Breakthrough Energy Ventures, DCVC, Масайосі Сон, Річард Бренсон

Чим займається стартап: використовує технології буріння з нафтогазової галузі для виробництва чистої енергії.

Чому це прорив

Fervo Energy адаптує методи гідророзриву пласта з нафтогазового сектору для буріння свердловин, які забезпечують доступ до геотермальної енергії в більшій кількості місць і з меншими витратами.

Це привернуло увагу технологічних компаній, які зіткнулися з різким зростанням попиту на енергію через розвиток ШІ. Наприклад, дата-центри Google у Неваді частково працюють на геотермальній електростанції потужністю 3,5 мегавата, побудованій Fervo.

Цього року компанія залучила 244 мільйони доларів для реалізації проекту потужністю 2 гігавати в Юті, що включає близько 320 свердловин.

GPTZero

Штаб-квартира: Прінстон, Нью-Джерсі

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 13,5 мільйона доларів

Приклади інвесторів: Footwork, Reach Capital, Alt Capital, Uncork Capital

Чим займається стартап: розробляє застосунок для виявлення контенту, згенерованого ШІ, який використовується школами, журналістами та іншими організаціями.

Чому це прорив

У міру того, як люди дедалі частіше використовують ШІ для написання текстів, створення відео та ілюстрацій, зростає необхідність визначати, чи був контент створений людиною, згенерований ШІ або містить плагіат.

GPTZero лідирує у створенні технологічного рішення для цієї проблеми. Стартап з'явився в Прінстоні і став прибутковим ще до залучення перших інвестицій.

Helsing

Штаб-квартира: Мюнхен, Німеччина

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 828,4 мільйона доларів

Приклади інвесторів: Даніель Ек, Saab AB, Accel, Lightspeed, Greenoaks

Чим займається стартап: постачає програмне забезпечення на базі ШІ для обробки даних оборонних систем, включно з дронами та іншими видами озброєнь.

Чому це прорив

Helsing уклала контракти з Airbus SE і міністерствами оборони Німеччини та України. Тоді як у США активно зростає кількість потужних стартапів у сфері оборонних технологій, серед європейських аналогів лише деякі досягли масштабів Helsing.

Hermeus

Штаб-квартира: Атланта, Джорджія

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 222,49 мільйона доларів

Приклади інвесторів: Founders Fund, In-Q-Tel, RTX Ventures

Чим займається стартап: розробляє гіперзвукові літальні апарати для комерційного та військового застосування.

Чому це прорив

Від гіперзвукових рейсів Нью-Йорк-Париж до високошвидкісних військових дронів, які вкрай складно перехопити, уряд проявляє величезний інтерес до гіперзвукових технологій. Hermeus посідає лідируючі позиції в цій галузі і цього року розпочала будівництво випробувального гіперзвукового центру в Джексонвіллі, штат Флорида.

Impulse Space

Штаб-квартира: Редондо-Біч, Каліфорнія

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 225 мільйонів доларів

Приклади інвесторів: Founders Fund, Lux Capital, RTX Ventures

Чим займається стартап: розробляє орбітальні транспортні апарати для доставки корисних вантажів на низьку, середню та геостаціонарну орбіти, а також за їхні межі.

Чому це прорив

Заснована колишнім технічним директором SpaceX з двигунів, компанія Impulse дає змогу іншим фірмам використовувати економію коштів, що забезпечується дешевими запусками, завдяки своїй технології "останньої милі".

Стартап також знижує вартість доставки вантажів на далекі орбіти за допомогою послуги спільного польоту на геостаціонарну орбіту. Цього року компанія уклала великі контракти з Космічними силами США і залучила 150 мільйонів доларів інвестицій.

KoBold Metals

Штаб-квартира: Берклі, Каліфорнія

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 895 мільйонів доларів

Приклади інвесторів: Andreessen Horowitz, BHP Ventures, Білл Гейтс, Breakthrough Energy Ventures, Equinor Ventures, Джефф Безос

Чим займається стартап: використовує ШІ для пошуку критично важливих корисних копалин для енергетичного переходу.

Чому це прорив

Гірничодобувна промисловість - ризикований бізнес, на який компанії витрачають мільйони, щоб знайти нові родовища. KoBold застосовує ШІ для пошуку ознак наявності ключових мінералів.

І ця ставка, схоже, виправдалася: цього року компанія оголосила про відкриття одного з найбільших в історії родовищ міді та залучила майже 500 мільйонів доларів на його розробку.

Magic

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Каліфорнія

Обсяг залученого фінансування (за даними Crunchbase): 465,1 мільйона доларів

Приклади інвесторів: CapitalG, Елад Гіл, Нет Фрідман, Ерік Шмідт

Чим займається стартап: розробляє моделі ШІ для генерації коду й автоматизації різних завдань у сфері розробки програмного забезпечення.

Чому це прорив

Існує безліч інструментів для автоматизації роботи розробників, включно з GitHub Copilot. Однак однією з інновацій Magic є ультрадовгі контекстні вікна їхніх моделей.

За твердженням стартапу, їхня остання модель LTM-2-mini має контекстне вікно в 100 мільйонів токенів, що дає змогу аналізувати до 10 мільйонів рядків коду за один раз.

Pair Team

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Каліфорнія

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 23 мільйони доларів

Приклади інвесторів: 8VC, 1984 Ventures, Kapor Capital

Чим займається стартап: пов'язує малозабезпечені групи людей з якісними фізичними, психологічними та соціальними послугами.

Чому це прорив

Pair Team знайшов спосіб допомагати місцевим організаціям надавати послуги малозабезпеченим групам, не збільшуючи їхні витрати. Стартап допомагає надавати ці ресурси за рахунок фінансування з Medicaid. Це справді новаторський та економічний підхід до допомоги найбільш вразливим верствам населення.

Physics Wallah

Штаб-квартира: Нойда, Індія

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 310 мільйонів доларів

Приклади інвесторів: GSV Ventures, WestBridge Capital, Lightspeed

Чим займається стартап: надає доступні освітні курси.

Чому це прорив

Стартап пропонує річні курси для старшокласників і абітурієнтів, які готуються до вступних іспитів, за ціною менше 50 доларів. Крім того, цього року компанія залучила 210 мільйонів доларів, більш ніж подвоївши свою оцінку в той час, коли її конкуренти щосили борються за виживання.

Polymarket

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 111,2 мільйона доларів

Приклади інвесторів: Founders Fund, 1confirmation, Dragonfly

Чим займається стартап: надає ринок прогнозів.

Чому це прорив

Polymarket став неймовірно популярним під час виборчих перегонів, коли було поставлено майже 3,7 мільярда доларів на результат виборів між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс.

Після цього ФБР провело обшук у будинку засновника Polymarket Шейна Коплана і вилучило його електронні пристрої. Однак Коплан не вважає, що це зупинить розвиток компанії.

PromiseBio

Штаб-квартира: Тель-Авів, Ізраїль

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 8,3 мільйона доларів

Приклади інвесторів: Awz Ventures

Чим займається стартап: фокусується на точній медицині для лікування аутоімунних захворювань.

Чому це прорив

Хмарна платформа ШІ від PromiseBio здатна аналізувати білки на наявність більш ніж 200 різних посттрансляційних модифікацій (PTM) одночасно. Можливість проводити такий аналіз у масштабах відкриває нові можливості для точної медицини при лікуванні аутоімунних захворювань.

Salva Health

Штаб-квартира: Богота, Колумбія

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): невідомо

Приклади інвесторів: ImpactAssets, NTT DATA Foundation

Чим займається стартап: розробляє портативний пристрій для раннього виявлення раку грудей.

Чому це прорив

У багатьох регіонах, особливо в сільській місцевості або країнах, що розвиваються, у людей немає доступу до дорогого обладнання для проведення мамографічних обстежень.

Цей компактний пристрій можна переносити із собою, а лікар може використовувати його для вимірювання щільності тканин із виведенням результатів на телефон, планшет або комп'ютер. Підозрілі результати можуть бути направлені на додаткове дослідження.

Sila

Штаб-квартира: Аламеда, Каліфорнія

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 1,31 мільярда доларів

Приклади інвесторів: Sutter Hill Ventures, T. Rowe Price Group, Bessemer Venture Partners

Чим займається стартап: розробляє акумулятори нового покоління з використанням інноваційної хімії.

Чому це прорив

Sila знайшла спосіб замінити графіт в аноді літій-іонних батарей на кремній - матеріал, який можна виробляти будь-де, а не видобувати і переробляти в певних регіонах.

Ще важливіше те, що компанія розробила рецепт масштабування своєї технології. З новим заводом у Мозес-Лейку, штат Вашингтон, Sila близька до впровадження своїх акумуляторів у понад мільйон автомобілів.

Wayve

Штаб-квартира: Лондон, Англія

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 1,32 мільярда доларів

Приклади інвесторів: Microsoft, Nvidia, SoftBank Group, Uber, Eclipse Ventures, Baillie Gifford

Чим займається стартап: розробляє програмне забезпечення для автономного водіння.

Чому це прорив

Wayve прагне стати конкурентом Tesla завдяки підходу до автономного водіння, який самонавчається, а не ґрунтується на правилах. Як і в Tesla, технологія Wayve не покладається на лідарні датчики для огляду навколишнього світу; вона використовує тільки камери і радар.

Але на відміну від Tesla, Wayve має намір продавати свої технології іншим автовиробникам, щоб ті могли інтегрувати функції автономного водіння.

Wayve нещодавно отримала підтримку від Uber і уклала з ними партнерство, що може призвести до появи автомобілів з технологіями Wayve в мережі Uber.

Whisper Aero

Штаб-квартира: Кроссвілл, Теннессі

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 41,04 мільйона доларів

Приклади інвесторів: Menlo Ventures, EVE Atlas, Capricorn's Technology Impact Fund

Чим займається стартап: розробляє надтихий електричний двигун, який можна масштабувати для використання в дронах, літаках і навіть садовій техніці.

Чому це прорив

Щоб такі технології, як дрони, електричні літальні апарати вертикального зльоту та посадки (eVTOL), могли масштабуватися в густонаселених районах, вони мають бути безшумними.

Рішення від Whisper - це надтиха та екологічно чиста система електричного приводу WhisperDrive. Компанія співпрацює з NASA в галузі досліджень і розробок, а також уклала угоду з виробником інструментів і обладнання Stanley Black & Decker для впровадження технології WhisperDrive в їхню продукцію.

Xona Space Systems

Штаб-квартира: Сан-Матео, Каліфорнія

Обсяг залученого фінансування (за даними PitchBook): 42,02 мільйона доларів

Приклади інвесторів: Seraphim Space, Lockheed Martin Ventures, MaC Venture Capital

Чим займається стартап: розробляє супутникову навігаційну систему, яка є більш точною альтернативою GPS.

Чому це прорив

Новому поколінню технологій - як комерційних, так і цивільних/військових - потрібні більш точні навігаційні системи. Цього року компанія залучила 19 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування серії A перед запуском свого першого виробничого супутника, запланованого на наступне літо.