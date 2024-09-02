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10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці

Понеділок 02 вересня 2024 18:45
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10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці Європейські стартапи, які можуть стати новими лідерами ринку безпеки (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Європейська технологічна сцена переживає період стрімкого зростання, і серед багатьох стартапів особливо виділяються ті, хто фокусується на глобальній безпеці. Ці компанії пропонують інноваційні рішення в галузі кібербезпеки, захисту даних та національної безпеки, що робить їх важливими гравцями на міжнародній арені.

Про 10 найперспективніших європейських стартапів, які можуть кардинально вплинути на майбутнє глобальної безпеки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-ресурс EU-Startups, присвячений європейській стартап-екосистемі.

Aleet

Розташована в Любліні компанія Aleet розробляє складні системи, включаючи власну технологію цифрового двійника для оперативного планування флоту та оптимізації маршрутів на основі штучного інтелекту, обслуговуючи різні сектори, такі як електронна комерція та оборона.

Польський стартап, заснований у 2020 році, на сьогоднішній день залучив понад 4,5 мільйони євро фінансування.

10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці

Aleet

ARX

Мюнхенська ARX - оборонна технологічна компанія, що спеціалізується на розробці автономних безпілотних систем та датчиків для європейського оборонного сектору.

Їхні безпілотні наземні системи та датчики подвійного призначення допомагають арміям НАТО та цивільним службам швидкого реагування вирішувати найскладніші проблеми.

Заснована у 2021 році, компанія на сьогоднішній день отримала близько 1,1 мільйона євро.

10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці

Скриншот

BforeAI

Компанія BforeAI, розташована в Монпельє, спеціалізується на прогнозуючій розвідці атак та послугах захисту від цифрових ризиків, використовуючи поведінковий штучний інтелект для трансформації кіберзахисту.

Визнана Gartner і нагороджена FinTech Innovation Lab New York, вона забезпечує швидкий захист від онлайн-шахрайства. Заснована у 2020 році, вона залучила 17,8 мільйонів євро фінансування.

10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці

BforeAI

Blackshark.ai

Стартап із Граца, який обробляє петабайти супутникових знімків за годинни, а також виявляє та сегментує об'єкти, дороги, рослинність та іншу інфраструктуру на поверхні планети без втручання людини.

Ця семантична інформація потім використовується для створення комплексного тривимірного цифрового світогляду. Blackshark нещодавно закрив раунд фінансування на суму понад 32 мільйони євро.

10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці

Blackshark.ai

Comand AI

Компанія Command AI, розташована в Парижі, надає оборонним силам можливості ухвалення рішень та оперативних дій.

Вони поєднують глибокий досвід у оборонному секторі зі світовим рівнем дизайну та технологічної експертизи, надаючи можливості наступного покоління на основі штучного інтелекту для управління та контролю оборонних операцій.

Заснований у 2023 році, французький стартап залучив близько 3 мільйонів євро венчурного капіталу.

10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці

Comand AI (фото: CFNEWS)

HarfangLab

Компанія HarfangLab, розташована в Парижі, надає передові рішення для виявлення та реагування на кінцеві точки (EDR) з п'ятьма механізмами виявлення, включаючи сигнатурні, IOC, AI, поведінкові та специфічні для шкідливого програмного забезпечення.

Вони підкреслюють стійке виявлення, самостійний захист агента та перевірку драйверів. Заснована у 2018 році, вони залучили 30 мільйонів євро.

10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці

HarfangLab

Helsing

Компанія Helsing, розташована в Берліні, створює військові рішення та компоненти на основі штучного інтелекту з платформою, яка об'єднує дані від кількох датчиків для отримання розвідувальної інформації про поле бою в режимі реального часу.

Заснована у 2021 році, вона залучила понад 761,5 мільйона євро, прагнучи захищати демократію за допомогою передового програмного забезпечення та штучного інтелекту.

10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці

Helsing (фото: TechCrunch)

Lambda Automata

Lambda Automata з Афін розробляє автономні системи спостереження та захисту для аналітики у реальному часі у складних умовах.

Їхня технологія спрямована на захист європейських демократій шляхом моніторингу кордонів, лісів та інфраструктури. Заснована у 2021 році, на сьогоднішній день вона залучила 6 мільйонів євро.

10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці

Lambda Automata (фото: Lambda Automata)

Orbotix

Компанія Orbotix із Брашова спеціалізується на автономних дронах та робототехніці, розробляючи обладнання для державних та оборонних галузей.

Їхня технологія OROS AI забезпечує всебічне виявлення загроз та автономну систему наведення, гарантуючи точність та швидке реагування на загрози броньованих транспортних засобів. Заснована у 2023 році, вона залучила 500 тисяч євро.

10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці

Orbotix (фото: Orbotix)

21strategies

21strategies - це компанія, що спеціалізується на створенні та впровадженні рішень на основі штучного інтелекту для фінансових ринків.

Вона була заснована в Німеччині та працює з широким спектром клієнтів, включаючи інвестиційні банки, хедж-фонди та інші фінансові інституції.

Основний фокус компанії спрямований на розробку стратегій управління активами та ризиками, які використовують передові алгоритми машинного навчання та штучного інтелекту.

Заснована у 2020 році, вона залучила 3,3 мільйони євро для своїх ініціатив.

10 європейських стартапів, які можуть змінити правила гри у глобальній безпеці

21strategies (фото: 21strategies)

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А ще ми писали, що українські стартапи почали підкорювати Європу.

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