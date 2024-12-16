25 перспективных технологических стартапов 2024 года, которые меняют будущее

Abridge

Штаб-квартира: Питтсбург

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 464 миллиона долларов

Примеры инвесторов: Union Square Ventures, Redpoint Ventures, IVP

Чем занимается стартап: использует ИИ для расшифровки взаимодействий между врачом и пациентом и создает медицинские записи для электронных медицинских карт (EHR).

Почему это прорыв

Несмотря на то, что многие компании разрабатывают ИИ-решения для ведения медицинской документации, Abridge является одним из ведущих и самых высоко оцененных игроков в этой области. Это во многом благодаря интеграции компании с Epic - системой электронных медицинских карт, используемой большинством крупных медицинских учреждений США.

Agility Robotics

Штаб-квартира: Корваллис, Орегон

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 178 миллионов долларов

Примеры инвесторов: Playground Global, Amazon Industrial Innovation Fund, DCVC

Чем занимается стартап: разрабатывает человекоподобных роботов.

Почему это прорыв

Человекоподобные роботы пока остаются скорее прототипами и экспериментальными проектами. Создавать роботов, которые могут ходить, захватывать и переносить объекты различных размеров, оказалось значительно сложнее, чем предполагалось.

Однако Agility Robotics заключила официальное соглашение в июне с логистическим гигантом GXO о предоставлении роботов как услуги для фабрики Spanx.

Apex

Штаб-квартира: Лос-Анджелес, Калифорния

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 122 миллиона долларов

Примеры инвесторов: Andreessen Horowitz, Shield Capital

Чем занимается стартап: производит стандартные спутниковые платформы (satellite bus).

Почему это прорыв

Ранее производство спутниковых платформ было высокоиндивидуализированным, с высокими ценами и долгими сроками выполнения. Apex предложила стандартные спутниковые платформы, которые включают основные элементы спутника, такие как питание, проводка, чипы и другие компоненты.

Это позволяет большему числу компаний выйти в космос без необходимости разрабатывать собственные платформы. В этом году Apex успешно провела первую миссию, привлекла 95 миллионов долларов и заключила сделку с Anduril.

Beta Technologies

Штаб-квартира: Саут-Берлингтон, Вермонт

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 1,5 миллиарда долларов

Примеры инвесторов: Qatar Investment Authority, The Rise Fund, Fidelity Management & Research, The Climate Pledge

Чем занимается стартап: разрабатывает электрические самолеты для перевозки пассажиров, грузов, медицинского оборудования и других целей. Также предлагает зарядное оборудование для электрических самолетов и программы обучения пилотов.

Почему это прорыв

Beta Technologies постепенно занимает важное место на рынке электрических самолетов, даже без громких анонсов. Компания не только привлекла покупателей для своих электрических самолетов с вертикальным (eVTOL) и горизонтальным (eCTOL) взлетом и посадкой в логистике, пассажирских перевозках и военных нуждах, но и создала сеть зарядных станций для eVTOL, которой пользуются даже конкуренты.

By Rotation

Штаб-квартира: Лондон, Англия

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 3,5 миллиона долларов

Примеры инвесторов: Closed Loop Partners, June Angelides

Чем занимается стартап: сервис аренды модной одежды, который также выступает в роли платформы для общения.

Почему это прорыв

By Rotation создает модное сообщество, чего не удалось добиться предыдущим приложениям для аренды одежды. Благодаря знаменитостям, таким как Хелен Миррен и Элли Голдинг, использование сервиса стало символом устойчивого образа жизни.

Партнерства с Airbnb для аренды свадебных нарядов или с линией безалкогольных напитков Спенсера Мэтьюза из шоу "Made in Chelsea" превратили By Rotation в нечто большее, чем просто бизнес.

Cyera

Штаб-квартира: Нью-Йорк

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 760 миллионов долларов

Примеры инвесторов: Sequoia, Accel, Sapphire, Cyberstarts

Чем занимается стартап: использует ИИ для анализа расположения и перемещения всех данных в сетях организаций.

Почему это прорыв

Кибербезопасность и ИИ сегодня идут рука об руку, и израильский стартап Cyera, с центром исследований и разработок в Тель-Авиве, уже оставляет след в этой области. Его платформа помогает защищаться от новых угроз, таких как развитие больших языковых моделей.

/dev/agents

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 56 миллионов долларов

Примеры инвесторов: Index Ventures, CapitalG

Чем занимается стартап: разрабатывает операционную систему для ИИ-агентов.

Почему это прорыв

Основатели /dev/agents считают, что специализированная операционная система для ИИ-агентов может раскрыть их полный потенциал, так же как iOS и Android создали основу для революции мобильных приложений.

Важно отметить, что среди создателей этой компании - одни из первых разработчиков Android.

ElevenLabs

Штаб-квартира: Нью-Йорк, Нью-Йорк

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 103 миллиона долларов

Примеры инвесторов: Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Нат Фридман и Даниэль Гросс

Чем занимается стартап: генерирует синтетическое голосовое озвучивание и дубляж на другие языки.

Почему это прорыв

Хотя многие компании занимаются созданием синтетических голосов, ElevenLabs выделяется своей способностью клонировать речь конкретных людей.

Emergence

Штаб-квартира: Нью-Йорк, Нью-Йорк

Объем привлеченного финансирования (по данным TechCrunch): 97,2 миллиона долларов

Примеры инвесторов: Learn Capital

Чем занимается стартап: создает ИИ-агентов для работы в сфере интеллектуального труда.

Почему это прорыв

Emergence утверждает, что разрабатывает систему, способную выполнять множество задач, традиционно поручаемых сотрудникам, занимающимся интеллектуальным трудом. Эти задачи частично передаются на обработку моделям генеративного ИИ, таким как GPT-4 от OpenAI.

Среди основателей стартапа - Сатья Нитта, бывший руководитель глобальных ИИ-решений в исследовательском подразделении IBM.

Fervo Energy

Штаб-квартира: Хьюстон, Техас

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 421,5 миллиона долларов

Примеры инвесторов: BHP Ventures, Билл Гейтс, Breakthrough Energy Ventures, DCVC, Масайоси Сон, Ричард Брэнсон

Чем занимается стартап: использует технологии бурения из нефтегазовой отрасли для производства чистой энергии.

Почему это прорыв

Fervo Energy адаптирует методы гидроразрыва пласта из нефтегазового сектора для бурения скважин, которые обеспечивают доступ к геотермальной энергии в большем количестве мест и с меньшими затратами.

Это привлекло внимание технологических компаний, столкнувшихся с резким ростом спроса на энергию из-за развития ИИ. Например, дата-центры Google в Неваде частично работают на геотермальной электростанции мощностью 3,5 мегаватта, построенной Fervo.

В этом году компания привлекла 244 миллиона долларов для реализации проекта мощностью 2 гигаватта в Юте, включающего около 320 скважин.

GPTZero

Штаб-квартира: Принстон, Нью-Джерси

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 13,5 миллиона долларов

Примеры инвесторов: Footwork, Reach Capital, Alt Capital, Uncork Capital

Чем занимается стартап: разрабатывает приложение для обнаружения контента, сгенерированного ИИ, которое используется школами, журналистами и другими организациями.

Почему это прорыв

По мере того, как люди все чаще используют ИИ для написания текстов, создания видео и иллюстраций, возрастает необходимость определять, был ли контент создан человеком, сгенерирован ИИ или содержит плагиат.

GPTZero лидирует в создании технологического решения для этой проблемы. Стартап появился в Принстоне и стал прибыльным еще до привлечения первых инвестиций.

Helsing

Штаб-квартира: Мюнхен, Германия

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 828,4 миллиона долларов

Примеры инвесторов: Даниэль Эк, Saab AB, Accel, Lightspeed, Greenoaks

Чем занимается стартап: поставляет программное обеспечение на базе ИИ для обработки данных оборонных систем, включая дроны и другие виды вооружений.

Почему это прорыв

Helsing заключила контракты с Airbus SE и министерствами обороны Германии и Украины. В то время как в США активно растет число мощных стартапов в области оборонных технологий, среди европейских аналогов только немногие достигли масштабов Helsing.

Hermeus

Штаб-квартира: Атланта, Джорджия

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 222,49 миллиона долларов

Примеры инвесторов: Founders Fund, In-Q-Tel, RTX Ventures

Чем занимается стартап: разрабатывает гиперзвуковые летательные аппараты для коммерческого и военного применения.

Почему это прорыв

От гиперзвуковых рейсов Нью-Йорк-Париж до высокоскоростных военных дронов, которые крайне сложно перехватить, правительство проявляет огромный интерес к гиперзвуковым технологиям. Hermeus занимает лидирующие позиции в этой области и в этом году начала строительство испытательного гиперзвукового центра в Джексонвилле, штат Флорида.

Impulse Space

Штаб-квартира: Редондо-Бич, Калифорния

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 225 миллионов долларов

Примеры инвесторов: Founders Fund, Lux Capital, RTX Ventures

Чем занимается стартап: разрабатывает орбитальные транспортные аппараты для доставки полезных грузов на низкую, среднюю и геостационарную орбиты, а также за их пределы.

Почему это прорыв

Основанная бывшим техническим директором SpaceX по двигателям, компания Impulse позволяет другим фирмам использовать экономию средств, обеспечиваемую дешевыми запусками, благодаря своей технологии "последней мили".

Стартап также снижает стоимость доставки грузов на дальние орбиты с помощью услуги совместного полета на геостационарную орбиту. В этом году компания заключила крупные контракты с Космическими силами США и привлекла 150 миллионов долларов инвестиций.

KoBold Metals

Штаб-квартира: Беркли, Калифорния

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 895 миллионов долларов

Примеры инвесторов: Andreessen Horowitz, BHP Ventures, Билл Гейтс, Breakthrough Energy Ventures, Equinor Ventures, Джефф Безос

Чем занимается стартап: использует ИИ для поиска критически важных полезных ископаемых для энергетического перехода.

Почему это прорыв

Горнодобывающая промышленность - рискованный бизнес, на который компании тратят миллионы, чтобы найти новые месторождения. KoBold применяет ИИ для поиска признаков наличия ключевых минералов.

И эта ставка, похоже, оправдалась: в этом году компания объявила об открытии одного из крупнейших в истории месторождений меди и привлекла почти 500 миллионов долларов на его разработку.

Magic

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния

Объем привлеченного финансирования (по данным Crunchbase): 465,1 миллиона долларов

Примеры инвесторов: CapitalG, Элад Гил, Нэт Фридман, Эрик Шмидт

Чем занимается стартап: разрабатывает модели ИИ для генерации кода и автоматизации различных задач в области разработки программного обеспечения.

Почему это прорыв

Существует множество инструментов для автоматизации работы разработчиков, включая GitHub Copilot. Однако одной из инноваций Magic являются ультрадлинные контекстные окна их моделей.

По утверждению стартапа, их последняя модель LTM-2-mini имеет контекстное окно в 100 миллионов токенов, что позволяет анализировать до 10 миллионов строк кода за один раз.

Pair Team

Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 23 миллиона долларов

Примеры инвесторов: 8VC, 1984 Ventures, Kapor Capital

Чем занимается стартап: связывает малообеспеченные группы людей с качественными физическими, психологическими и социальными услугами.

Почему это прорыв

Pair Team нашел способ помогать местным организациям предоставлять услуги малообеспеченным группам, не увеличивая их расходы. Стартап помогает предоставлять эти ресурсы за счет финансирования из Medicaid. Это действительно новаторский и экономичный подход к помощи наиболее уязвимым слоям населения.

Physics Wallah

Штаб-квартира: Нойда, Индия

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 310 миллионов долларов

Примеры инвесторов: GSV Ventures, WestBridge Capital, Lightspeed

Чем занимается стартап: предоставляет доступные образовательные курсы.

Почему это прорыв

Стартап предлагает годовые курсы для старшеклассников и абитуриентов, готовящихся к вступительным экзаменам, по цене менее 50 долларов. Кроме того, в этом году компания привлекла 210 миллионов долларов, более чем удвоив свою оценку в то время, когда ее конкуренты изо всех сил борются за выживание.

Polymarket

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 111,2 миллиона долларов

Примеры инвесторов: Founders Fund, 1confirmation, Dragonfly

Чем занимается стартап: предоставляет рынок прогнозов.

Почему это прорыв

Polymarket стал невероятно популярным во время избирательной гонки, когда было поставлено почти 3,7 миллиарда долларов на исход выборов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

После этого ФБР провело обыск в доме основателя Polymarket Шейна Коплана и изъяло его электронные устройства. Однако Коплан не считает, что это остановит развитие компании.

PromiseBio

Штаб-квартира: Тель-Авив, Израиль

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 8,3 миллиона долларов

Примеры инвесторов: Awz Ventures

Чем занимается стартап: фокусируется на точной медицине для лечения аутоиммунных заболеваний.

Почему это прорыв

Облачная платформа ИИ от PromiseBio способна анализировать белки на наличие более чем 200 различных посттрансляционных модификаций (PTM) одновременно. Возможность проводить такой анализ в масштабах открывает новые возможности для точной медицины при лечении аутоиммунных заболеваний.

Salva Health

Штаб-квартира: Богота, Колумбия

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): неизвестно

Примеры инвесторов: ImpactAssets, NTT DATA Foundation

Чем занимается стартап: разрабатывает портативное устройство для раннего выявления рака груди.

Почему это прорыв

Во многих регионах, особенно в сельской местности или развивающихся странах, у людей нет доступа к дорогостоящему оборудованию для проведения маммографических обследований.

Это компактное устройство можно переносить с собой, а врач может использовать его для измерения плотности тканей с выводом результатов на телефон, планшет или компьютер. Подозрительные результаты могут быть направлены на дополнительное исследование.

Sila

Штаб-квартира: Аламеда, Калифорния

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 1,31 миллиарда долларов

Примеры инвесторов: Sutter Hill Ventures, T. Rowe Price Group, Bessemer Venture Partners

Чем занимается стартап: разрабатывает аккумуляторы нового поколения с использованием инновационной химии.

Почему это прорыв

Sila нашла способ заменить графит в аноде литий-ионных батарей на кремний - материал, который можно производить где угодно, а не добывать и перерабатывать в определенных регионах.

Еще важнее то, что компания разработала рецепт масштабирования своей технологии. С новым заводом в Мозес-Лейке, штат Вашингтон, Sila близка к внедрению своих аккумуляторов в более чем миллион автомобилей.

Wayve

Штаб-квартира: Лондон, Англия

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 1,32 миллиарда долларов

Примеры инвесторов: Microsoft, Nvidia, SoftBank Group, Uber, Eclipse Ventures, Baillie Gifford

Чем занимается стартап: разрабатывает программное обеспечение для автономного вождения.

Почему это прорыв

Wayve стремится стать конкурентом Tesla благодаря самообучающемуся подходу к автономному вождению, а не основанному на правилах. Как и в Tesla, технология Wayve не полагается на лидарные датчики для обзора окружающего мира; она использует только камеры и радар.

Но в отличие от Tesla, Wayve намерена продавать свои технологии другим автопроизводителям, чтобы те могли интегрировать функции автономного вождения.

Wayve недавно получила поддержку от Uber и заключила с ними партнерство, что может привести к появлению автомобилей с технологиями Wayve в сети Uber.

Whisper Aero

Штаб-квартира: Кроссвилл, Теннесси

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 41,04 миллиона долларов

Примеры инвесторов: Menlo Ventures, EVE Atlas, Capricorn’s Technology Impact Fund

Чем занимается стартап: разрабатывает сверхтихий электрический двигатель, который можно масштабировать для использования в дронах, самолетах и даже садовой технике.

Почему это прорыв

Чтобы такие технологии, как дроны, электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL), могли масштабироваться в густонаселенных районах, они должны быть бесшумными.

Решение от Whisper - это сверхтихая и экологически чистая система электрического привода WhisperDrive. Компания сотрудничает с NASA в области исследований и разработок, а также заключила соглашение с производителем инструментов и оборудования Stanley Black & Decker для внедрения технологии WhisperDrive в их продукцию.

Xona Space Systems

Штаб-квартира: Сан-Матео, Калифорния

Объем привлеченного финансирования (по данным PitchBook): 42,02 миллиона долларов

Примеры инвесторов: Seraphim Space, Lockheed Martin Ventures, MaC Venture Capital

Чем занимается стартап: разрабатывает спутниковую навигационную систему, которая является более точной альтернативой GPS.

Почему это прорыв

Новому поколению технологий - как коммерческих, так и гражданских/военных - требуются более точные навигационные системы. В этом году компания привлекла 19 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии A перед запуском своего первого производственного спутника, запланированного на следующее лето.