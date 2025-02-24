25 лютого: яке свято і чому в цей день не можна дивитися на зірки

Яке церковне свято 25 лютого святкують в Україні за новим календарем, що не можна робити в цей день і у кого іменини?

25 лютого 2025 року: яке церковне свято

За церковним календарем 25 лютого 2025 року віряни вшановують пам'ять святого Тарасія.

Тарасій жив у період іконоборства у Візантійській імперії. Він народився в Константинополі у знатній родині, здобув гарну освіту та зробив успішну кар'єру при дворі, проте обрав шлях духовного служіння.

У 784 році, будучи мирянином, Тарасія обрали патріархом Константинопольським. Він твердо відстоював шанування ікон і ініціював VII Вселенський Собор у 787 році, який остаточно засудив іконоборство.

Святий Тарасій не лише захищав православну віру, а й опікувався бідними, засновував лікарні та притулки. Його діяльність залишила значний слід у житті Церкви. Патріарх мирно відійшов у 806 році, залишившись у пам’яті як мудрий пастир, богослов і благодійник.

Що не можна робити 25 лютого

В народі цей день називали Тарасій Неспокійний або Тарасій Зимобор. Вважалося, що 25 лютого злі духи стають особливо активними, намагаючись нашкодити людям.

Основні заборони цього дня:

Не можна виходити з дому після заходу сонця. Особливо це стосується самотніх людей.

Не можна дивитися вночі на зірки, бо вони можуть "впасти" та забрати з собою долю людини, яка на них дивиться.

Не можна голосно кричати, сміятися, співати надворі. Вважається, що гучні звуки можуть привернути увагу нечисті сили.

Не можна залишати взуття біля порога. За повір'ям, нечиста сила може вселитися у взуття, залишене біля порога, і проникнути в дім.

Не можна сваритися подружжю. День Тарасія вважався небезпечним для сімейних відносин, тому подружжям настійно радили уникати сварок, щоб не накликати біду на сім'ю.

У кого День ангела 25 лютого

25 лютого День ангела святкують чоловіки з іменем Тарас. А також Антон, Євген, Олександр, Теодор і Федір.

Привітання з іменинами

З Днем ангела тебе! Бажаю тобі міцного здоров'я, радості в серці, тепла в душі та завжди відчувати підтримку твого небесного захисника!

Бажаю, щоб твій ангел завжди вказував тобі правильний шлях, оберігав від негараздів і наповнював життя гармонією та любов'ю.

Вітаю з іменинами! Нехай Ангел-Хранитель завжди буде поруч, наповнює твоє життя світлом, добром і благодаттю. Бажаю тобі щастя, успіхів та здійснення мрій!

Які ще свята 25 лютого

День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ

Це свято відзначається щорічно 25 лютого на честь військових інженерів, які забезпечують технічну справність і боєздатність авіаційної техніки. Ці фахівці відіграють ключову роль у підтримці повітряної обороноздатності України, здійснюючи ремонт, обслуговування та модернізацію авіації.

День української жінки

День української жінки пропонують відзначати 25 лютого, на честь дня народження Лесі Українки. Саме вона для багатьох українських жінок символізує силу, мудрість та незламність. У 2023 році був зареєстрований законопроєкт, щоб встановити цю дату на державному рівні та офіційно відзначати День української жінки в кінці лютого. Однак законопроєкт і досі перебуває на розгляді, а українці святкують це свято неофіційно.