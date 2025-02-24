25 февраля: какой праздник и почему в этот день нельзя смотреть на звезды
Какой церковный праздник 25 февраля празднуют в Украине по новому календарю, что нельзя делать в этот день и у кого именины?
Ответы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
25 февраля 2025 года: какой церковный праздник
По церковному календарю 25 февраля 2025 года верующие чтят память святого Тарасия.
Тарасий жил в период иконоборчества в Византийской империи. Он родился в Константинополе в знатной семье, получил хорошее образование и сделал успешную карьеру при дворе, однако избрал путь духовного служения.
В 784 году, будучи мирянином, Тарасия избрали патриархом Константинопольским. Он твердо отстаивал почитание икон и инициировал VII Вселенский Собор в 787 году, который окончательно осудил иконоборчество.
Святой Тарасий не только защищал православную веру, но и занимался бедными, основывал больницы и приюты. Его деятельность оставила значительный след в жизни Церкви. Патриарх мирно отошел в 806 году, оставшись в памяти как мудрый пастырь, богослов и благотворитель.
Что нельзя делать 25 февраля
В народе этот день называли Тарасий Беспокойный или Тарасий Зимобор. Считалось, что 25 февраля злые духи становятся особенно активными, пытаясь навредить людям.
Основные запреты этого дня:
- Нельзя выходить из дома после захода солнца, особенно это касается одиноких людей.
- Нельзя смотреть ночью на звезды, потому что они могут "упасть" и забрать с собой судьбу человека, который на них смотрит.
- Нельзя громко кричать, смеяться, петь на улице. Считается, что громкие звуки могут привлечь внимание нечистой силы.
- Нельзя оставлять обувь у порога. По поверью, нечистая сила может вселиться в обувь, оставленную у порога, и проникнуть в дом.
- Нельзя ссориться супругам. День Тарасия считался опасным для семейных отношений, поэтому супругам настоятельно советовали избегать ссор, чтобы не навлечь беду на семью.
У кого День ангела 25 февраля
25 февраля День ангела празднуют мужчины с именем Тарас. А также Антон, Евгений, Александр, Теодор и Федор.
Поздравления с именинами
- С Днем ангела тебя! Желаю тебе крепкого здоровья, радости в сердце, тепла в душе и всегда чувствовать поддержку твоего небесного защитника!
- Желаю, чтобы твой ангел всегда указывал тебе правильный путь, оберегал от невзгод и наполнял жизнь гармонией и любовью.
- Поздравляю с именинами! Пусть Ангел-Хранитель всегда будет рядом, наполняет твою жизнь светом, добром и благодатью. Желаю тебе счастья, успехов и исполнения желаний!
Какие еще праздники 25 февраля
День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ
Этот праздник отмечается ежегодно 25 февраля в честь военных инженеров, которые обеспечивают техническую исправность и боеспособность авиационной техники. Эти специалисты играют ключевую роль в поддержании воздушной обороноспособности Украины, осуществляя ремонт, обслуживание и модернизацию авиации.
День украинской женщины
День украинской женщины предлагают отмечать 25 февраля, в честь дня рождения Леси Украинки. Именно она для многих украинских женщин символизирует силу, мудрость и несокрушимость. В 2023 году был зарегистрирован законопроект, чтобы установить эту дату на государственном уровне и официально отмечать День украинской женщины в конце февраля. Однако законопроект до сих пор находится на рассмотрении, а украинцы празднуют этот праздник неофициально.
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