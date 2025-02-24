25 февраля: какой праздник и почему в этот день нельзя смотреть на звезды

Какой церковный праздник 25 февраля празднуют в Украине по новому календарю, что нельзя делать в этот день и у кого именины?

25 февраля 2025 года: какой церковный праздник

По церковному календарю 25 февраля 2025 года верующие чтят память святого Тарасия.

Тарасий жил в период иконоборчества в Византийской империи. Он родился в Константинополе в знатной семье, получил хорошее образование и сделал успешную карьеру при дворе, однако избрал путь духовного служения.

В 784 году, будучи мирянином, Тарасия избрали патриархом Константинопольским. Он твердо отстаивал почитание икон и инициировал VII Вселенский Собор в 787 году, который окончательно осудил иконоборчество.

Святой Тарасий не только защищал православную веру, но и занимался бедными, основывал больницы и приюты. Его деятельность оставила значительный след в жизни Церкви. Патриарх мирно отошел в 806 году, оставшись в памяти как мудрый пастырь, богослов и благотворитель.

Что нельзя делать 25 февраля

В народе этот день называли Тарасий Беспокойный или Тарасий Зимобор. Считалось, что 25 февраля злые духи становятся особенно активными, пытаясь навредить людям.

Основные запреты этого дня:

Нельзя выходить из дома после захода солнца, особенно это касается одиноких людей.

Нельзя смотреть ночью на звезды, потому что они могут "упасть" и забрать с собой судьбу человека, который на них смотрит.

Нельзя громко кричать, смеяться, петь на улице. Считается, что громкие звуки могут привлечь внимание нечистой силы.

Нельзя оставлять обувь у порога. По поверью, нечистая сила может вселиться в обувь, оставленную у порога, и проникнуть в дом.

Нельзя ссориться супругам. День Тарасия считался опасным для семейных отношений, поэтому супругам настоятельно советовали избегать ссор, чтобы не навлечь беду на семью.

У кого День ангела 25 февраля

25 февраля День ангела празднуют мужчины с именем Тарас. А также Антон, Евгений, Александр, Теодор и Федор.

Поздравления с именинами

С Днем ангела тебя! Желаю тебе крепкого здоровья, радости в сердце, тепла в душе и всегда чувствовать поддержку твоего небесного защитника!

Желаю, чтобы твой ангел всегда указывал тебе правильный путь, оберегал от невзгод и наполнял жизнь гармонией и любовью.

Поздравляю с именинами! Пусть Ангел-Хранитель всегда будет рядом, наполняет твою жизнь светом, добром и благодатью. Желаю тебе счастья, успехов и исполнения желаний!

Какие еще праздники 25 февраля

День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ

Этот праздник отмечается ежегодно 25 февраля в честь военных инженеров, которые обеспечивают техническую исправность и боеспособность авиационной техники. Эти специалисты играют ключевую роль в поддержании воздушной обороноспособности Украины, осуществляя ремонт, обслуживание и модернизацию авиации.

День украинской женщины

День украинской женщины предлагают отмечать 25 февраля, в честь дня рождения Леси Украинки. Именно она для многих украинских женщин символизирует силу, мудрость и несокрушимость. В 2023 году был зарегистрирован законопроект, чтобы установить эту дату на государственном уровне и официально отмечать День украинской женщины в конце февраля. Однако законопроект до сих пор находится на рассмотрении, а украинцы празднуют этот праздник неофициально.