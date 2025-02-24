День української жінки: що це за свято та коли його відзначати у 2025 році

День української жінки - це свято, яке вшановує внесок жінок у розвиток суспільства, культури, науки та боротьбу за незалежність. І це свято хочуть зробити офіційним. Також була пропозиція замінити цим святом 8 березня.

Що це за свято, коли відзначати та яке воно має значення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

День української жінки

День української жінки пропонують відзначати 25 лютого, на честь дня народження найвідомішої письменниці та громадської діячки Лесі Українки. Саме вона для багатьох українських жінок символізує силу, мудрість та незламність.

У 2023 році був зареєстрований законопроєкт, щоб встановити цю дату на державному рівні та офіційно відзначати День української жінки в кінці лютого. Однак законопроєкт і досі перебуває на розгляді, а українці святкують це свято неофіційно.

Вважається, що запровадження Дня української жінки має велике значення для суспільства, оскільки українки з давніх-давен відіграють важливу роль у державотворенні, культурному розвитку та у боротьбі за свободу та незалежність країни.

Також була пропозиція замінити в Україні Міжнародний жіночий день, який святкують 8 березня, святом Дня української жінки. Це свято було започатковано з певною метою, але за часів Радянського Союзу воно почало асоціюватися з весною, красою та жіночністю і свій зміст втратило.

"Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня - так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Він запроваджений за ініціативою Клари Цеткін 1921 року, з прив'язкою до початку Лютневої революції в Росії у 1917 році. Однак вважаємо за доцільніше відзначати День української жінки в дату народження найвідомішої української письменниці та громадського діяча - Лесі Українки, а саме 25 лютого", - пояснили народні депутати.

Як відзначають День української жінки

У навчальних закладах можуть проводитися спеціальні уроки, лекції, заходи, темою яких стануть видатні українки. Зараз школярі вивчають життя не тільки Лесі Українки, а й інших визначних жінок, як минулого, так і сучасності.

Також у цей день можна проводити мистецькі виставки, кінопокази, театральні постановки, заходи та концерти, які присвячені вшанування українських жінок. Можна влаштувати благодійні заходи.