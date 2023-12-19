25 грудня чи 7 січня? Українці відповіли, коли відзначатимуть Різдво цього року

Що українці очікують від Нового року

53% опитаних вірять, що прийдешній рік буде кращим за попередній.

У 2022 році 31% українців очікував погіршення ситуації в країні, проте зараз це число знизилося до 23%.

А чверть опитаних очікують, що прийдешній рік буде таким самим як і цей рік.

При цьому українці не планують масштабних гулянь. До десятки популярних справ входять:

зібратися з членами родини - 57%

провести час з коханою людиною - 38%

приготувати святкові страви - 26%

нарядити ялинку та прикрасити дім - 25%

переглянути фільми й телепередачі - 22%

зібратися з друзями - 21%

поспілкуватися телефоном чи онлайн з тими, хто не поруч - 14%

спати, нічого не робити - 11%

послухати музику - 9%

вирушити в подорож в межах України - 9%

Подарунки на свята

70% українців даруватимуть подарунки на Новий Рік, а 41% - на Різдво.

52% опитаних збираються витратити на подарунки до зимових свят до 3 000 гривень. Ще 17% - мають намір витратити від 3 000 до 6 000 гривень.

Водночас у 2023 році збільшилась частка тих, хто не планує витрачати кошти на подарунки.

Серед варіантів подарунків найпопулярнішими варіантами є смаколики, іграшки, косметика, декор, одяг, алкоголь і гаджети.

Коли українці відзначатимуть Різдво

Понад 60% опитаних відповіли, що планують святкувати Різдво 25 грудня. Для порівняння до повномасштабного вторгнення лише 18% святкували Різдво 25 грудня. Тоді також чверть планувала святкувати Різдво двічі - 25 грудня та 7 січня.