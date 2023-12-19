25 декабря или 7 января? Украинцы ответили, когда будут отмечать Рождество в этом году

В 2023 году подавляющее большинство украинцев собирается отмечать Рождество по новому церковному календарю, то есть 25 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Kantar.
53% опрошенных верят, что наступающий год будет лучше предыдущего.
В 2022 году 31% украинцев ожидали ухудшения ситуации в стране, однако сейчас это число снизилось до 23%.
А четверть опрошенных ожидают, что грядущий год будет таким же, как и этот год.
При этом украинцы не планируют масштабные гуляния. В десятку популярных дел входят:
70% украинцев будут дарить подарки на Новый Год, а 41% - на Рождество.
52% опрошенных собираются потратить на подарки к зимним праздникам до 3 000 гривен. Еще 17% - намерены потратить от 3 000 до 6 000 гривен.
В 2023 году увеличилась доля тех, кто не планирует тратить деньги на подарки.
Среди вариантов подарков наиболее популярными вариантами есть сладости, игрушки, косметика, декор, одежда, алкоголь и гаджеты.
Более 60% опрошенных ответили, что планируют праздновать Рождество 25 декабря. Для сравнения с полномасштабным вторжением лишь 18% праздновали Рождество 25 декабря. Тогда четверть планировала праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января.
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