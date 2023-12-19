25 декабря или 7 января? Украинцы ответили, когда будут отмечать Рождество в этом году

Что украинцы ожидают от Нового года

53% опрошенных верят, что наступающий год будет лучше предыдущего.

В 2022 году 31% украинцев ожидали ухудшения ситуации в стране, однако сейчас это число снизилось до 23%.

А четверть опрошенных ожидают, что грядущий год будет таким же, как и этот год.

При этом украинцы не планируют масштабные гуляния. В десятку популярных дел входят:

собраться с членами семьи - 57%

провести время с любимым человеком - 38%

приготовить праздничные блюда - 26%

нарядить елку и украсить дом - 25%

просмотреть фильмы и телепередачи - 22%

собраться с друзьями - 21%

пообщаться по телефону или онлайн с теми, кто не рядом - 14%

спать, ничего не делать - 11%

послушать музыку - 9%

отправиться в путешествие в пределах Украины - 9%

Подарки на праздники

70% украинцев будут дарить подарки на Новый Год, а 41% - на Рождество.

52% опрошенных собираются потратить на подарки к зимним праздникам до 3 000 гривен. Еще 17% - намерены потратить от 3 000 до 6 000 гривен.

В 2023 году увеличилась доля тех, кто не планирует тратить деньги на подарки.

Среди вариантов подарков наиболее популярными вариантами есть сладости, игрушки, косметика, декор, одежда, алкоголь и гаджеты.

Когда украинцы будут отмечать Рождество

Более 60% опрошенных ответили, что планируют праздновать Рождество 25 декабря. Для сравнения с полномасштабным вторжением лишь 18% праздновали Рождество 25 декабря. Тогда четверть планировала праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января.