25 декабря или 7 января? Украинцы ответили, когда будут отмечать Рождество в этом году
В 2023 году подавляющее большинство украинцев собирается отмечать Рождество по новому церковному календарю, то есть 25 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Kantar.
Что украинцы ожидают от Нового года
53% опрошенных верят, что наступающий год будет лучше предыдущего.
В 2022 году 31% украинцев ожидали ухудшения ситуации в стране, однако сейчас это число снизилось до 23%.
А четверть опрошенных ожидают, что грядущий год будет таким же, как и этот год.
При этом украинцы не планируют масштабные гуляния. В десятку популярных дел входят:
- собраться с членами семьи - 57%
- провести время с любимым человеком - 38%
- приготовить праздничные блюда - 26%
- нарядить елку и украсить дом - 25%
- просмотреть фильмы и телепередачи - 22%
- собраться с друзьями - 21%
- пообщаться по телефону или онлайн с теми, кто не рядом - 14%
- спать, ничего не делать - 11%
- послушать музыку - 9%
- отправиться в путешествие в пределах Украины - 9%
Подарки на праздники
70% украинцев будут дарить подарки на Новый Год, а 41% - на Рождество.
52% опрошенных собираются потратить на подарки к зимним праздникам до 3 000 гривен. Еще 17% - намерены потратить от 3 000 до 6 000 гривен.
В 2023 году увеличилась доля тех, кто не планирует тратить деньги на подарки.
Среди вариантов подарков наиболее популярными вариантами есть сладости, игрушки, косметика, декор, одежда, алкоголь и гаджеты.
Когда украинцы будут отмечать Рождество
Более 60% опрошенных ответили, что планируют праздновать Рождество 25 декабря. Для сравнения с полномасштабным вторжением лишь 18% праздновали Рождество 25 декабря. Тогда четверть планировала праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января.
Ранее мы рассказывали, будут ли выходные на Рождество и Новый год 2023.
Читайте также, какова погода на зимние праздники в Украине.