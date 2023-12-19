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25 декабря или 7 января? Украинцы ответили, когда будут отмечать Рождество в этом году

Украина, Вторник 19 декабря 2023 19:04
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25 декабря или 7 января? Украинцы ответили, когда будут отмечать Рождество в этом году Когда украинцы будут праздновать Рождество (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В 2023 году подавляющее большинство украинцев собирается отмечать Рождество по новому церковному календарю, то есть 25 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Kantar.

Что украинцы ожидают от Нового года

53% опрошенных верят, что наступающий год будет лучше предыдущего.

В 2022 году 31% украинцев ожидали ухудшения ситуации в стране, однако сейчас это число снизилось до 23%.

А четверть опрошенных ожидают, что грядущий год будет таким же, как и этот год.

25 декабря или 7 января? Украинцы ответили, когда будут отмечать Рождество в этом году

При этом украинцы не планируют масштабные гуляния. В десятку популярных дел входят:

  • собраться с членами семьи - 57%
  • провести время с любимым человеком - 38%
  • приготовить праздничные блюда - 26%
  • нарядить елку и украсить дом - 25%
  • просмотреть фильмы и телепередачи - 22%
  • собраться с друзьями - 21%
  • пообщаться по телефону или онлайн с теми, кто не рядом - 14%
  • спать, ничего не делать - 11%
  • послушать музыку - 9%
  • отправиться в путешествие в пределах Украины - 9%

Подарки на праздники

70% украинцев будут дарить подарки на Новый Год, а 41% - на Рождество.

52% опрошенных собираются потратить на подарки к зимним праздникам до 3 000 гривен. Еще 17% - намерены потратить от 3 000 до 6 000 гривен.

В 2023 году увеличилась доля тех, кто не планирует тратить деньги на подарки.

Среди вариантов подарков наиболее популярными вариантами есть сладости, игрушки, косметика, декор, одежда, алкоголь и гаджеты.

25 декабря или 7 января? Украинцы ответили, когда будут отмечать Рождество в этом году

Когда украинцы будут отмечать Рождество

Более 60% опрошенных ответили, что планируют праздновать Рождество 25 декабря. Для сравнения с полномасштабным вторжением лишь 18% праздновали Рождество 25 декабря. Тогда четверть планировала праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января.

Ранее мы рассказывали, будут ли выходные на Рождество и Новый год 2023.

Читайте также, какова погода на зимние праздники в Украине.

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