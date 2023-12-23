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25 гарних різдвяних пісень для тих, кому набридла "Jingle Bells"

Не обов’язково на Різдво слухати "Jingle Bells" та пісні Мераї Кері (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Найпопулярніша і найвідоміша різдвяна пісня сьогодні - це "Jingle Bells". Вперше вона була виконана ще у 1857 році і відтоді лунає звідусіль напередодні новорічних свят різними мовами світу. Але багатьом людям ця композиція вже дещо піднабридла, тому вони шукають альтернативи.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 25 популярних і не дуже пісень про Різдво, які точно занурять вас у казкову атмосферу цього світлого празника.

Sia - "Snowman"

 

Ariana Grande - "Santa Tell Me"

 

Sam Smith - "Night Before Christmas"

 

Ed Sheeran & Elton John - "Merry Christmas"

 

Coldplay - "Christmas Lights"

 

Norah Jones, Laufey - "Better Than Snow"

 

Cher with Stevie Wonder - "What Christmas Means to Me"

 

Camila Cabello - "I'll Be Home For Christmas"

 

Sabrina Carpenter - "Santa Doesn’t Know You Like I Do"

 

OneRepublic - "Dear Santa"

 

ABBA - "Little Things"

 

Meghan Trainor - "I'll Be Home"

 

Jamie Cullum - "In The Bleak Midwinter"

 

Taylor Swift - "Christmas Tree Farm"

 

alyona alyona, KOLA, Jerry Heil - "Щедра ніч"

 

Христина Соловій - "Народився Бог на санях"

 

Аркадій Войтюк - "Щасливе Різдво"

 

KRUTЬ - "Забери мене до себе на Різдво"

 

квіткіс - "Різдво"

 

TARABAROVA - "Падає сніг"

 

KAZKA - "RYZDVYANA [Ой як же було]"

 

Олег Скрипка та Ле Гранд Оркестр - "Щедрик"

 

ROXOLANA, MONATIK, Volodymyr Dantes, Пилип Коляденко, KAZKA, Марія Квітка - "Ой, чи є, чи нема"

 

ROXOLANA & Volodymyr Dantes - "Небо і земля"

 

KOZAK SYSTEM - "Різдво і Маланка" 

 

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Різдвопісні