25 гарних різдвяних пісень для тих, кому набридла "Jingle Bells"

Найпопулярніша і найвідоміша різдвяна пісня сьогодні - це "Jingle Bells". Вперше вона була виконана ще у 1857 році і відтоді лунає звідусіль напередодні новорічних свят різними мовами світу. Але багатьом людям ця композиція вже дещо піднабридла, тому вони шукають альтернативи.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало 25 популярних і не дуже пісень про Різдво, які точно занурять вас у казкову атмосферу цього світлого празника.
Sia - "Snowman"
Ariana Grande - "Santa Tell Me"
Sam Smith - "Night Before Christmas"
Ed Sheeran & Elton John - "Merry Christmas"
Coldplay - "Christmas Lights"
Norah Jones, Laufey - "Better Than Snow"
Cher with Stevie Wonder - "What Christmas Means to Me"
Camila Cabello - "I'll Be Home For Christmas"
Sabrina Carpenter - "Santa Doesn’t Know You Like I Do"
OneRepublic - "Dear Santa"
ABBA - "Little Things"
Meghan Trainor - "I'll Be Home"
Jamie Cullum - "In The Bleak Midwinter"
Taylor Swift - "Christmas Tree Farm"
alyona alyona, KOLA, Jerry Heil - "Щедра ніч"
Христина Соловій - "Народився Бог на санях"
Аркадій Войтюк - "Щасливе Різдво"
KRUTЬ - "Забери мене до себе на Різдво"
квіткіс - "Різдво"
TARABAROVA - "Падає сніг"
KAZKA - "RYZDVYANA [Ой як же було]"
Олег Скрипка та Ле Гранд Оркестр - "Щедрик"
ROXOLANA, MONATIK, Volodymyr Dantes, Пилип Коляденко, KAZKA, Марія Квітка - "Ой, чи є, чи нема"