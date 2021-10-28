24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка от мужа-миллионера: тратит огромную сумму на 16 нянек

24-летняя россиянка Кристина Озтюрк воспитывает 21 ребенка, которых родили суррогатные матери от ее 57-летнего мужа-миллионера Галипа Озтюрка. Ежегодно женщина тратит 96 тысяч долларов (2,5 миллиона гривен) на 16 нянек.

Кристина из Москвы, со своим богатым мужем она познакомилась во время отпуска в прибрежном городе Батуми в Грузии. Девушка хочет завести 105 биологических детей от своего супруга.

24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка вместе с мужем-миллионером (фото: instagram.com/batumi_mama)

На данный момент пара заплатила суррогатным матерям 168 тысяч евро в период с марта 2020 года по июль этого года.

У россиянки также есть шестилетняя дочь Вика от предыдущих отношений. Кристина рассказала, что находится постоянно с детьми и делает все то, что делают обычно другие мамы.

24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка вместе с мужем-миллионером (фото: instagram.com/batumi_mama)

Семейная пара живет в трехэтажном особняке. Они решили прибегнуть к услугам суррогатных матерей, потому хотели иметь как можно больше детей.

24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка вместе с мужем-миллионером (фото: instagram.com/batumi_mama)

Их первый ребенок родился 10 марта 2020 года, в то время как их последнему 21-му ребенку всего три месяца.

24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка вместе с мужем-миллионером (фото: instagram.com/batumi_mama)

"Я могу сказать вам одно - мои дни никогда не бывают скучными. Каждый день индивидуален, от планирования расписания сотрудников до покупок для моей семьи", - заявила Кристина.

Молодая мама тратит 4 тысячи фунтов стерлингов (144 тысячи гривен) в неделю на предметы первой необходимости для младенцев. Она покупает 20 больших пакетов подгузников и 53 упаковки детской смеси.