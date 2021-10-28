24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка от мужа-миллионера: тратит огромную сумму на 16 нянек
24-летняя россиянка Кристина Озтюрк воспитывает 21 ребенка, которых родили суррогатные матери от ее 57-летнего мужа-миллионера Галипа Озтюрка. Ежегодно женщина тратит 96 тысяч долларов (2,5 миллиона гривен) на 16 нянек.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Кристина из Москвы, со своим богатым мужем она познакомилась во время отпуска в прибрежном городе Батуми в Грузии. Девушка хочет завести 105 биологических детей от своего супруга.
24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка вместе с мужем-миллионером (фото: instagram.com/batumi_mama)
На данный момент пара заплатила суррогатным матерям 168 тысяч евро в период с марта 2020 года по июль этого года.
У россиянки также есть шестилетняя дочь Вика от предыдущих отношений. Кристина рассказала, что находится постоянно с детьми и делает все то, что делают обычно другие мамы.
24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка вместе с мужем-миллионером (фото: instagram.com/batumi_mama)
Семейная пара живет в трехэтажном особняке. Они решили прибегнуть к услугам суррогатных матерей, потому хотели иметь как можно больше детей.
24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка вместе с мужем-миллионером (фото: instagram.com/batumi_mama)
Их первый ребенок родился 10 марта 2020 года, в то время как их последнему 21-му ребенку всего три месяца.
24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка вместе с мужем-миллионером (фото: instagram.com/batumi_mama)
"Я могу сказать вам одно - мои дни никогда не бывают скучными. Каждый день индивидуален, от планирования расписания сотрудников до покупок для моей семьи", - заявила Кристина.
Молодая мама тратит 4 тысячи фунтов стерлингов (144 тысячи гривен) в неделю на предметы первой необходимости для младенцев. Она покупает 20 больших пакетов подгузников и 53 упаковки детской смеси.
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