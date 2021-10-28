В Кропивницком дети замерзают в детском саду: "у ребенка синие губы, его трясет"

В Кропивницком разгорается скандал в одном из детских садиков. Дети перемерзают в группе и начинают болеть, так как в помещениях едва +15 градусов. Мама одной из воспитанниц рассказала, что ей позвонили и сказали забрать дочку немедленно, так как у нее "синие губы и ее трясет".

Как сообщила жительница Кропивницкого Оксана Деминтиенко, ее двухлетняя дочь получила сильное переохлаждение и теперь находится на больничном. На лечение мама потратила уже более 900 гривен.

"Мне позвонили из сада и сказали, что у моего ребенка синие губы, его трясет. Я ее забрала и повезла в больницу. Врач сказала, что это от переохлаждения. Сегодня сдали анализы, потому что повышенная температура тела была и вчера, и сегодня. В нашей группе 15 градусов уже неделю. Я одевала ребенку полушубок, ботинки и теплые колготки. Врач сказала, что ребенок так замерз, что посинели губы. С сердцем у дочери все нормально, сегодня у нее уже красное горло", - рассказала Деминтиенко.

Врач в местной амбулатории, которая принимала малышку, рассказала, что девочка на приеме дрожала. У нее сначала поднялась температура до 37, а потом уже и до 39 градусов. Также у девочки были признаки острой респираторной инфекции, она часто ходила в туалет. По словам медика, такие симптомы возникают после сильного переохлаждения.

В детском саду перед мамой девочки уже извинились и объяснили, что для обогрева помещений до включения отопления вынуждены были использовать обогреватели. Но электросети не рассчитаны на такую нагрузку, поэтому в помещения было от 15 до 17 градусов. Маме также предложили компенсировать деньги на лечение, но она отказалась.

А вот в Госпродпотребслужбе области сказали, что ответственность за температурный режим в детском саду несет владелец.

"В соответствии с санитарным регламентом, температура в групповых помещениях дошкольных учреждений должна быть от 19 до 23 градусов тепла. Отопление в детском саду включили, в заведении проводятся работы, батареи уже теплые", - заверила сотрудница службы Тамара Третяк.