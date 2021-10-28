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24-річна росіянка виховує 21 дитину від чоловіка-мільйонера: витрачає величезну суму на 16 няньок

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Грузія, Четвер 28 жовтня 2021 17:21
24-річна росіянка виховує 21 дитину від чоловіка-мільйонера: витрачає величезну суму на 16 няньок Фото: 24-річна росіянка виховує 21 дитину разом з чоловіком-мільйонером (instagram.com/batumi_mama)
Автор: Роман Мирончук

24-річна росіянка Христина Озтюрк виховує 21 дитину, яких народили сурогатні матері від її 57-річного чоловіка-мільйонера Галіпа Озтюрка. Щорічно жінка витрачає 96 тисяч доларів (2,5 мільйона гривень) на 16 няньок.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Христина з Москви, зі своїм багатим чоловіком вона познайомилася під час відпустки в прибережному місті Батумі в Грузії. Дівчина хоче завести 105 біологічних дітей від свого чоловіка.

24-річна росіянка виховує 21 дитину від чоловіка-мільйонера: витрачає величезну суму на 16 няньок

24-річна росіянка виховує 21 дитину разом з чоловіком-мільйонером (фото: instagram.com/batumi_mama)

На даний момент пара заплатила сурогатним матерям 168 тисяч євро в період з березня 2020 року по липень цього року.

У росіянки також є шестирічна дочка Віка від попередніх відносин. Христина розповіла, що перебуває постійно з дітьми і робить все те, що роблять зазвичай інші мами.

24-річна росіянка виховує 21 дитину від чоловіка-мільйонера: витрачає величезну суму на 16 няньок

24-річна росіянка виховує 21 дитину разом з чоловіком-мільйонером (фото: instagram.com/batumi_mama)

Сімейна пара живе в триповерховому особняку. Вони вирішили вдатися до послуг сурогатних матерів, тому хотіли мати якомога більше дітей.

24-річна росіянка виховує 21 дитину від чоловіка-мільйонера: витрачає величезну суму на 16 няньок

24-річна росіянка виховує 21 дитину разом з чоловіком-мільйонером (фото: instagram.com/batumi_mama)

Їх перша дитина народилася 10 березня 2020 року, в той час як їх останній 21-й дитині всього три місяці.

24-річна росіянка виховує 21 дитину від чоловіка-мільйонера: витрачає величезну суму на 16 няньок

24-річна росіянка виховує 21 дитину разом з чоловіком-мільйонером (фото: instagram.com/batumi_mama)

"Я можу сказати вам одне - мої дні ніколи не бувають нудними. Кожен день індивідуальний, від планування розкладу співробітників до покупок для моєї сім'ї", - заявила Христина.

Молода мама витрачає 4 тисячі фунтів стерлінгів (144 тисячі гривень) на тиждень на предмети першої необхідності для немовлят. Вона купує 20 великих пакетів підгузників і 53 упаковки дитячої суміші.

Нагадаємо, у Кропивницькому діти замерзають в дитячому садку.

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