23 вересня: чим цей день особливий, його прикмети та табу

23 вересня всі православні шанують пам'ять двох єпископів Петра і Павла, які жили у візантійському місті Нікея у IX столітті та постраждали за християнську віру.
Про всі традиції та заборони цього дня, а також у когось іменини, читайте в матеріалі Styler.
У роки правління імператора Лева III Ісавра Візантійська імперія розпочала боротьбу з іконоборцями. На захист православної віри й так звану боротьбу з послідовниками язичництва встав Петро з Нікеї, який зазнав багатьох страждань.
Про життя Павла дуже мало відомостей. Достеменно відома лише перша згадка його імені в пролозі греків XI століття "Петровому".
У цей день наші пращури розвішували горобину під дахом будинку, з метою її пров'ялювання та набуття більш солодкого присмаку, а також захисту від прояву нечистої сили.
Люди збирали не всі ягоди, частину залишали на гілках дерев, щоб звірі та птахи також могли поласувати ними.
День ангела відзначають власники таких імен: Ян, Тихін, Семен, Петро, Павло, Микола, Лука, Костянтин, Клим, Ісмаїл, Іван, Євген, Гліб, Гавриїл, Василь, Андрій, Тетяна, Пульхерія, Єфросинія та Ганна.
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До речі, настає ретроградний Меркурій , що він може принести з собою.