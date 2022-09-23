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23 вересня: чим цей день особливий, його прикмети та табу

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

23 вересня всі православні шанують пам'ять двох єпископів Петра і Павла, які жили у візантійському місті Нікея у IX столітті та постраждали за християнську віру.

Про всі традиції та заборони цього дня, а також у когось іменини, читайте в матеріалі Styler.

У роки правління імператора Лева III Ісавра Візантійська імперія розпочала боротьбу з іконоборцями. На захист православної віри й так звану боротьбу з послідовниками язичництва встав Петро з Нікеї, який зазнав багатьох страждань.

Про життя Павла дуже мало відомостей. Достеменно відома лише перша згадка його імені в пролозі греків XI століття "Петровому".

У цей день наші пращури розвішували горобину під дахом будинку, з метою її пров'ялювання та набуття більш солодкого присмаку, а також захисту від прояву нечистої сили.

Люди збирали не всі ягоди, частину залишали на гілках дерев, щоб звірі та птахи також могли поласувати ними.

Головні прикмети у день Петра та Павла

  • Багато ягід горобини – до мокрої дощової осені та довгої холодної суворої зими.
  • Якщо горобина не вродила, то осінь буде сухою.
  • Якщо людина не залишить на дереві горобини, то на неї чекає нещастя.

Що не можна робити 23 вересня

  • Не можна завдавати шкоди горобині, інакше турбуватимуть зуби.
  • Категорично заборонено лаятися з близькими та родичами.
  • Не можна злитися на когось і тримати образу.
  • Заборонено шити, будувати, рубати, колоти, робити ремонт.

Хто сьогодні відзначає іменини

День ангела відзначають власники таких імен: Ян, Тихін, Семен, Петро, Павло, Микола, Лука, Костянтин, Клим, Ісмаїл, Іван, Євген, Гліб, Гавриїл, Василь, Андрій, Тетяна, Пульхерія, Єфросинія та Ганна.

Дивіться також календар церковних свят на жовтень 2022 року.

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