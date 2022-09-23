23 сентября: чем этот день особенный, его приметы и табу

23 сентября все православные почитают память двух епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру.
Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины, читайте в материале Styler.
В годы правления императора Льва III Исавра Византийская империя начала борьбу с иконоборцами. На защиту православной веры и так называемую борьбу с последователями язычества встал Петр из Никеи, который претерпел множество страданий.
О жизни Павла есть очень мало сведений. Доподлинно известно только первое упоминание его имени в прологе греков XI века "Петровом".
В этот день наши предки развешивали рябину под крышей дома, с целью ее провяливания и приобретения более сладкого привкуса, а также защиты от проявления нечистой силы.
Люди собирали не все ягоды, часть оставляли на ветках деревьев, чтобы звери и птицы также могли полакомиться ими.
День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Тихон, Семен, Петр, Павел, Николай, Лука, Константин, Клим, Исмаил, Иван, Евгений, Глеб, Гавриил, Василий, Андрей, Татьяна, Пульхерия, Ефросинья и Анна.
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