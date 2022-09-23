23 вересня: чим цей день особливий, його прикмети та табу

23 вересня всі православні шанують пам'ять двох єпископів Петра і Павла, які жили у візантійському місті Нікея у IX столітті та постраждали за християнську віру.

Про всі традиції та заборони цього дня, а також у когось іменини, читайте в матеріалі Styler.

У роки правління імператора Лева III Ісавра Візантійська імперія розпочала боротьбу з іконоборцями. На захист православної віри й так звану боротьбу з послідовниками язичництва встав Петро з Нікеї, який зазнав багатьох страждань.

Про життя Павла дуже мало відомостей. Достеменно відома лише перша згадка його імені в пролозі греків XI століття "Петровому".

У цей день наші пращури розвішували горобину під дахом будинку, з метою її пров'ялювання та набуття більш солодкого присмаку, а також захисту від прояву нечистої сили.

Люди збирали не всі ягоди, частину залишали на гілках дерев, щоб звірі та птахи також могли поласувати ними.

Головні прикмети у день Петра та Павла

Багато ягід горобини – до мокрої дощової осені та довгої холодної суворої зими.

Якщо горобина не вродила, то осінь буде сухою.

Якщо людина не залишить на дереві горобини, то на неї чекає нещастя.

Що не можна робити 23 вересня

Не можна завдавати шкоди горобині, інакше турбуватимуть зуби.

Категорично заборонено лаятися з близькими та родичами.

Не можна злитися на когось і тримати образу.

Заборонено шити, будувати, рубати, колоти, робити ремонт.

Хто сьогодні відзначає іменини

День ангела відзначають власники таких імен: Ян, Тихін, Семен, Петро, Павло, Микола, Лука, Костянтин, Клим, Ісмаїл, Іван, Євген, Гліб, Гавриїл, Василь, Андрій, Тетяна, Пульхерія, Єфросинія та Ганна.