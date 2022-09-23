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23 сентября: чем этот день особенный, его приметы и табу

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Пятница 23 сентября 2022 06:01
23 сентября: чем этот день особенный, его приметы и табу Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

23 сентября все православные почитают память двух епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру.

Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины, читайте в материале Styler.

В годы правления императора Льва III Исавра Византийская империя начала борьбу с иконоборцами. На защиту православной веры и так называемую борьбу с последователями язычества встал Петр из Никеи, который претерпел множество страданий.

О жизни Павла есть очень мало сведений. Доподлинно известно только первое упоминание его имени в прологе греков XI века "Петровом".

В этот день наши предки развешивали рябину под крышей дома, с целью ее провяливания и приобретения более сладкого привкуса, а также защиты от проявления нечистой силы.

Люди собирали не все ягоды, часть оставляли на ветках деревьев, чтобы звери и птицы также могли полакомиться ими.

Главные приметы в день Петра и Павла

  • Много ягод рябины – к мокрой дождливой осени и длинной холодной суровой зиме.
  • Если рябина не уродилась, то осень будет сухой.
  • Если человек не оставит на дереве рябины, то его ждут несчастья.

Что нельзя делать 23 сентября

  • Нельзя причинять вред рябине, иначе будут беспокоить зубы.
  • Категорически запрещено ругаться с близкими и родственниками.
  • Нельзя злиться на кого-то и держать обиду.
  • Запрещено шить, строить, рубить, колоть, делать ремонт.

Кто сегодня отмечает именины

День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Тихон, Семен, Петр, Павел, Николай, Лука, Константин, Клим, Исмаил, Иван, Евгений, Глеб, Гавриил, Василий, Андрей, Татьяна, Пульхерия, Ефросинья и Анна.

Смотрите также, календарь церковных праздников на октябрь 2022.

Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может с собой принести.

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