23 сентября: чем этот день особенный, его приметы и табу

23 сентября все православные почитают память двух епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру.

Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины, читайте в материале Styler.

В годы правления императора Льва III Исавра Византийская империя начала борьбу с иконоборцами. На защиту православной веры и так называемую борьбу с последователями язычества встал Петр из Никеи, который претерпел множество страданий.

О жизни Павла есть очень мало сведений. Доподлинно известно только первое упоминание его имени в прологе греков XI века "Петровом".

В этот день наши предки развешивали рябину под крышей дома, с целью ее провяливания и приобретения более сладкого привкуса, а также защиты от проявления нечистой силы.

Люди собирали не все ягоды, часть оставляли на ветках деревьев, чтобы звери и птицы также могли полакомиться ими.

Главные приметы в день Петра и Павла

Много ягод рябины – к мокрой дождливой осени и длинной холодной суровой зиме.

Если рябина не уродилась, то осень будет сухой.

Если человек не оставит на дереве рябины, то его ждут несчастья.

Что нельзя делать 23 сентября

Нельзя причинять вред рябине, иначе будут беспокоить зубы.

Категорически запрещено ругаться с близкими и родственниками.

Нельзя злиться на кого-то и держать обиду.

Запрещено шить, строить, рубить, колоть, делать ремонт.

Кто сегодня отмечает именины

День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Тихон, Семен, Петр, Павел, Николай, Лука, Константин, Клим, Исмаил, Иван, Евгений, Глеб, Гавриил, Василий, Андрей, Татьяна, Пульхерия, Ефросинья и Анна.