Магія Нового року: що категорично не можна робити 31 грудня та 1 січня

Новорічні свята - це особливі дні, які багато людей проводять у колі своєї сім'ї та чекають на них з нетерпінням. У новорічну ніч загадують найпотаємніші бажання та намагаються зробити все, щоб наступний рік був успішним та щасливим.

Яких важливих прикмет потрібно дотримуватися 31 грудня та 1 січня - читайте в матеріалі нижче.

Прикмети та заборони на 31 грудня

В останній день року не можна прати білизну - можна "випрати" когось із вашого життя.

Не варто мити підлогу, користуватися шваброю - у давні часи говорили, що "вимиєте" когось із дому.

З полудня не можна займатися прибиранням у будинку та виносити сміття – можна викинути удачу та фінансове благополуччя.

Якщо в будинку немає ялинки, то й грошей 2023 року не буде. Зелені колючі голки приманюють достаток, тому потрібно хоча б пару гілочок повісити.

На ялинці обов'язково мають бути цукерки, шоколадні монетки та паперові гроші – щоб було наступного року солодко та багато.

Перед вхідними дверима 31 грудня поставте грошове дерево чи невелику тарілку з монетами – для залучення удачі та грошей.

Обов'язково помийте цукорницю і насипте до верху цукор, потім приберіть її в затишне місце на кухні. Якщо цукорниця тріснула чи її немає – замініть, чи купіть нову.

Не можна зустрічати свято з кількістю людей, які відповідають останнім двом цифрам року – 3 та 23.

31 грудня потрібно перемістити в будинку 22 предмети, будь-яких – аби залучити приємні зміни.

До святкової вечері потрібно одягати улюблений одяг та прикраси – вони принесуть удачу.

На новорічному столі має бути блюдо для кожного члена сім'ї.

Якщо хочете когось залучити у новому році у свій будинок чи життя – поставте ще одну тарілку та прибори на стіл.

Якщо жовту монету покласти в келих із шампанським та випити під бій курантів – монета стане магнітом для грошей наступного року. Носіть її в гаманці.

Не можна бити посуд за новорічним столом – це обіцяє неприємності. Якщо це сталося – уламки треба закопати в землю, щоб уберегтися від біди.

Вагітним за святковим столом треба починати їсти першими – вона швидше та легше народить.

А ось мамі, що годує, не варто запрошувати гостей на Новий рік - малюк стане неспокійним.

Якщо ви порвете або забрудните новорічне вбрання - приколіть шпильку з вивороту, щоб відлякати неприємності.

За столом у свято не можна сперечатися, кричати та скандалити – сварки будуть у хаті потім цілий рік.

Після бою курантів відкрийте вхідні двері – все погане піде, а з Новим роком прийде гарне.

Біля новорічної ялинки поставте склянку з водою. Її не можна прибирати 14 днів – тоді ваша сім'я буде успішною весь рік і проблем не буде.

Прикмети та заборони на 1 січня

Коли всі гості розійдуться, не забирайте все зі столу. На ньому мають залишитися хліб, фрукти та цукерки.

Виносити сміття, підмітати чи мити підлогу в перший день року – не варто, це може позбавити удачі.

У перший день року не можна лаятись, з'ясовувати стосунки, плакати, конфліктувати – весь рік стане напруженим.

Не можна кривдити інших людей.

Постарайтеся не позичати 1 січня і не давати в борг.

Віддавати борги 1 січня - теж не рекомендується, весь рік розплачуватиметеся.

Не варто викидати старі речі – можна викинути радість.

Не можна шити та прати – до збитків.

Якщо вам трапиться тварина - обов'язково нагодуйте її, це принесе успіх у справах.

Крім всіх відомих прикмет, пам'ятайте, що приказка про те, як ви проведете перший день року – таким він і буде, з'явилася не просто так.

Постарайтеся цього дня не робити негативних вчинків, не витрачати сили та гроші, ні сваритися, ні обманювати нікого.