23 мая: что нельзя делать в этот особенный день, основные приметы

23 мая верующие чествуют апостола Симона. Святого считали покровителем бедняков и обиженных людей, по отношению к которым поступили очень несправедливо.
Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, главные приметы дня - читайте далее в материале Styler.
В этот день занимались изготовлением масла и творога из коровьего молока и тогда они получались особенно жирными и вкусными, и питательными. А в печи готовили ряженку и томили молоко, дабы оно стало топленным. Если его добавить в тесто, то оно даст свой особенный приятный вкус.
Чтобы сливки были очень жирными, их тоже изготовляли 23 мая. Молочные продукты питания заготавливали, как для своего хозяйства, так и на продажу. На этом было можно неплохо заработать, так как этот товар был нарасхват.
По мнению наших предков, в этот день земля празднует свой день рождения и поэтому все работы в поле или в саду отменялись. Нельзя было пахать, сеять и что-то сажать. Крестьяне лишь могли себе позволить заниматься поливом саженцев.
Запрещено отказывать нуждающимся в помощи. Если вы встретили бездомное животное - накормите его.
В этот день не принято работать на земле. Запрещено втыкать в почву любые острые предметы, сельскохозяйственные орудия, палки и колья.
В этот день существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь.
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