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23 мая: что нельзя делать в этот особенный день, основные приметы

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Понедельник 23 мая 2022 06:01
23 мая: что нельзя делать в этот особенный день, основные приметы Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

23 мая верующие чествуют апостола Симона. Святого считали покровителем бедняков и обиженных людей, по отношению к которым поступили очень несправедливо.

Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, главные приметы дня - читайте далее в материале Styler.

Традиции этого дня

В этот день занимались изготовлением масла и творога из коровьего молока и тогда они получались особенно жирными и вкусными, и питательными. А в печи готовили ряженку и томили молоко, дабы оно стало топленным. Если его добавить в тесто, то оно даст свой особенный приятный вкус.

Чтобы сливки были очень жирными, их тоже изготовляли 23 мая. Молочные продукты питания заготавливали, как для своего хозяйства, так и на продажу. На этом было можно неплохо заработать, так как этот товар был нарасхват.

По мнению наших предков, в этот день земля празднует свой день рождения и поэтому все работы в поле или в саду отменялись. Нельзя было пахать, сеять и что-то сажать. Крестьяне лишь могли себе позволить заниматься поливом саженцев.

Главные приметы этого дня

  • Если куры хорошо несутся, то это к благополучному году.
  • Когда ласточки низко летают, значит пойдет дождь.
  • Если у пчел сильно шумно, то это к жарким дням.
  • Когда в этот день погода солнечная и ясная, то в этом году будет много фруктов и ягод.
  • Если дождь с утра прошел, значит первая половина лета будет дождливой.
  • Когда гроза прошла, то значит грибов много будет.

Что запрещено делать в эту дату

Запрещено отказывать нуждающимся в помощи. Если вы встретили бездомное животное - накормите его.

В этот день не принято работать на земле. Запрещено втыкать в почву любые острые предметы, сельскохозяйственные орудия, палки и колья.

В этот день существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь.

Как мы ранее писали, появился календарь праздников на июнь 2022 года.

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