23 травня: що не можна робити в цей особливий день, основні прикмети

23 травня віруючі вшановують апостола Симона. Святого вважали покровителем бідняків і скривджених людей, по відношенню до яких вчинили дуже несправедливо.

Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, головні прикмети дня - читайте далі в матеріалі Styler.

Традиції цього дня

У цей день займалися виготовленням масла і сиру з коров'ячого молока і тоді вони виходили особливо жирними і смачними, і поживними. А в печі готували ряжанку і томили молоко, щоб воно стало топленим. Якщо його додати в тісто, то воно дасть свій особливий приємний смак.

Щоб вершки були дуже жирними, їх теж виготовляли 23 травня. Молочні продукти харчування заготовляли, як для свого господарства, так і на продаж. На цьому було можна непогано заробити, оскільки цей товар був нарозхват.

На думку наших предків, в цей день земля святкує свій день народження і тому всі роботи в полі або в саду скасовувалися. Не можна було орати, сіяти і щось садити. Селяни лише могли собі дозволити займатися поливом саджанців.

Головні прикмети цього дня

Якщо кури добре несуться, то це до благополучного року.

Коли ластівки низько літають, значить піде дощ.

Якщо у бджіл сильно шумно, то це до жарких днів.

Коли в цей день погода сонячна і ясна, то в цьому році буде багато фруктів і ягід.

Якщо дощ з ранку пройшов, значить перша половина літа буде дощовою.

Коли гроза пройшла, то значить грибів багато буде.

Що заборонено робити в цю дату

Заборонено відмовляти нужденним в допомозі. Якщо ви зустріли бездомну тварину - нагодуйте її.

У цей день не заведено працювати на землі. Заборонено встромляти в грунт будь-які гострі предмети, сільськогосподарські знаряддя, палиці і кілки.

У цей день існувала прикмета: Якщо свіжий віник, поставлений у ліжечко дитини, швидко млявий, то дитині загрожувала хвороба.