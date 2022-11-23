23 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
23 листопада православна церква вшановує пам'ять святого Георгія Побідоносця.
У цей день було заведено освячувати рано-вранці хліб і сіль. Таким чином гнали подалі злих духів, закликаючи добробут і благодать у сім'ю.
Які ще існували вірування та традиції - читайте детально в матеріалі Styler.
Хто такий Георгій Побідоносець?
Святий великомученик Георгій Побідоносець був родом з Каппадокії, територія сучасної Туреччини. Він походив із християнської родини. Його батько прийняв мученицьку смерть за Христа, коли Георгій був ще дитиною.
Вступивши на військову службу, Георгій був помічений імператором Діоклетіаном, і його прийняли до імператорської варти. Діоклетіан почав гоніння на християн, а Георгій цього не витримав: він роздав свою спадщину бідним і відкрито виступив за християнську віру.
За це його довго катували у в'язниці. Легенда каже, що Георгій зцілювався від усіх катувань якимось магічним чином. У результаті святого обезголовили.
Георгій Побідоносець на коні (фото: news.church.ua)
Окрім того, сьогодні відзначають день 70 святих.
Традиції 23 листопада
Православні віряни відвідували церкву, щоб освятити хліб і сіль. Половину освяченого віддавали худобі, іншу частину з'їдали самі. Вірили, що таким чином зможуть відігнати злих духів від сім'ї та господарства.
Також 23 листопада можна подавати милостиню - все, що ви пожертвуєте, повернеться сторицею.
До цього моменту на річках вже був лід, але досить тонкий і ламкий. Мисливці вже вирушають на промисел, а рибалкам часто доводилося чекати більш стійкої морозної погоди, яка протягом кількох днів формувала б крижаний покрив на річках.
У цей період рибалки готувалися сходити на лід (фото: Freepik)
Що сьогодні заборонено робити?
У день вшанування пам'яті Георгія Побідоносця не можна:
- підмітати та прибирати вдома: можна "вимести" щастя і добробут
- грати весілля
- ходити до лазні або сауни
- вирушати у далеку дорогу.
- позичати щось сусідам
- починати нові справи
Прикмети цього дня
- Випав іній - буде мороз
- Вітер дме - чекай хуртовини та похолодання
- Ввечері випав іній - чекай рясного снігопаду
- Багато снігу випало - зима, навпаки, буде теплою
- Туман по землі стелиться - чекай відлиги
- Голосно цвірінькають горобці - буде відлига
- Горобці ховаються в траві - варто чекати сніжної бурі
- Рябчики ночують поруч з ялицями - вночі буде вітер, а вранці вдарить мороз.
Хто святкує день янгола?
Іменини 23 листопада святкують Ганна, Борис, Георгій, Денис, Єфрем, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Ольга, Петро.
Раніше ми розповідали, які великі свята будуть у грудні 2022 року. Перевірте календар.
Читайте також, як пояснити дітям, що у батьків немає грошей на бажані подарунки під час зимових свят.