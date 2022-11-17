Як підготувати дітей до зимових свят під час фінансової кризи

І хоча можна скоротити бюджет на різдвяні вечері, але залишити дитину без подарунка в новорічну ніч - справжній злочин.

У той час як святковий сезон наближається багато українських сімей все більше хвилюються, як вони проведуть свята в умовах фінансової кризи.

Styler розповідає, як пояснити вашій малечі, що Святий Миколай може принести інше замовлення, а не те, що в листі.

Експерт з питань батьківства Метт Баттері каже, що цей рік є справжнім викликом для багатьох батьків, які були змушені скоротити свої витрати.

"Святковий сезон - це радісна пора року, яку можна провести з родиною та друзями, але цей рік може стати справжнім випробуванням для багатьох батьків, які змушені скоротити витрати на Різдво", - пояснив він.

Подбайте про себе в першу чергу

У складний час варто не забувати дбати про себе. Коли маєте енергію та сили, проблеми легше сприймаються.

"Зараз все складно, але коли ви витрачаєте час, щоб зарядити батарею, стає набагато легше бути спокійним, позитивним батьком, яким ви прагнете бути", - каже експерт.

Активно повідомляйте про зміни

Діти усвідомлюють більше, ніж багато хто думає. Вони вловлюють почуття стресу, нервів або тривоги, тому найкраще бути чесним і обережно керувати очікуваннями.

"Ніхто не хоче непотрібно турбувати свою дитину, але за допомогою активної та позитивної розмови ви можете допомогти їй зрозуміти, чому всі сім’ї, а не лише ваша, піклуються про свої фінанси цього року", - розповів Метт.

У майбутньому ваш приклад допоможе дітям долати труднощі, адже вони розумітимуть, що все тимчасово.

Добирайте правильні слова

Слова, які ми використовуємо, справді можуть підтримати добробут нашої дитини. Використовуйте такі слова, як "схвильований" і "весело" замість того, щоб зосереджуватися на витратах.

"Замість того, щоб зациклюватися на їхньому потенційному розчаруванні, нагадайте про інші позитивні моменти, які чекають на них у святковий сезон", - радить фахівець.

Як зробити дитині подарунок на зимові свята під час кризи (фото: Freepik)

Обмежте бажання, які необхідно мати

Експерт із виховання запропонував встановити обмеження на кількість подарунків, які діти можуть попросити.

Попросіть дітей перерахувати один або два подарунки, які вони хотіли б отримати, і в межах цінового діапазону, який ви встановили. Це допомагає керувати очікуваннями та підвищує ймовірність того, що подарунки точно принесуть радість.

Зробіть подарунки своїми руками разом

Також Метт пояснив, що одним зі способів управління витратами на Різдво може бути виготовлення подарунків для родини. Окрім того, це ще і якісно проведений час разом, тому обов'язково скористайтеся цією ідеєю.

Він припустив, що це один зі способів зменшити витрати та створити веселі спогади з дітьми.

Поговоріть з дітьми про альтернативи подарункам

Часто існують альтернативні варіанти дорогих речей, які коштують дешевше.

"Можливо, це також шанс поговорити зі своєю дитиною про те, як розумно витрачати гроші та заощаджувати на інші речі", - думає експерт.