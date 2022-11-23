23 ноября: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины

В этот день было заведено освящать ранним утром хлеб и соль. Таким образом гнали подальше злых духов, призывая благополучие и благодать в семью.

Какие еще существовали верования и традиции - читайте подробно в материале Styler.

Кто такой Георгий Победоносец?

Святой великомученик Георгий Победоносец был родом из Каппадокии, территории современной Турции. Он происходил из христианской семьи. Его отец принял мученическую смерть при Христе, когда Георгий был еще ребенком.

Поступив на военную службу, Георгий был замечен императором Диоклетианом, и его приняли к императорской страже. Диоклетиан начал гонения на христиан, а Георгий этого не выдержал: он раздал свое наследие бедным и открыто выступил за христианскую веру.

За это его долго пытали в тюрьме. Легенда говорит, что Георгий исцелялся от всех пыток каким-то магическим образом. В результате святого обезглавили.

Георгий Победоносец на коне (фото: news.church.ua)

Кроме того сегодня отмечают день 70 святых.

Традиции 23 ноября

Православные верующие посещали церковь, чтобы освятить хлеб и соль. Половину освященного отдавали скоту, другую часть съедали сами. Верили, что таким образом смогут отогнать злых духов от семьи и хозяйства.

Также 23 ноября можно подавать милостыню - все, что вы пожертвуете, вернемся сторицей.

К этому моменту на реках уже был лед, но довольно тонкий и ломкий. Охотники уже отправляются на промысел, а рыбакам часто приходилось ждать более устойчивой морозной погоды, которая в течение нескольких дней формировала бы ледяной покров на реках.

В этот период рыбаки готовились сходить на лед (фото: Freepik)

Что сегодня запрещено делать?

В день памяти Георгия Победоносца нельзя:

подметать и убирать дома: можно "вымести" счастье и благополучие

играть свадьбу

ходить в баню или сауну

отправляться в дальний путь.

одалживать что-то соседям

начинать новые дела

Приметы этого дня

Выпал иней - будет мороз

Ветер дует - жди вьюги и похолодание

Вечером выпал иней - жди обильного снегопада

Много снега выпало - зима, наоборот, будет теплой

Туман по земле стелется - жди оттепели

Громко чирикают воробьи - будет оттепель

Воробьи прячутся в траве - стоит ждать снежной бури

Рябчики ночуют рядом с пихтами - ночью будет ветер, а утром ударит мороз.

Кто празднует день ангела?

Именины 23 ноября празднуют Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Ольга, Петр.