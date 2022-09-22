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22 вересня: яке церковне свято відзначаємо, у кого день ангела

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Четвер 22 вересня 2022 06:01
22 вересня: яке церковне свято відзначаємо, у кого день ангела Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

22 вересня православна церква вшановує пам'ять праведних Іоакима та Ганни – батьків Діви Марії. День їхньої пам'яті відзначається за Різдвом Пресвятої Богородиці.

Читайте у матеріалі Styler про всі традиції та заборони цього дня, а також у кого іменини.

Цим святим моляться безплідні пари для лікування недуги, а також пари, у яких не вдається зачати дитину.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде йти дощ. У це свято до молодят приходили родичі та дивилися, як живуть молоді, давали поради. Молода господиня пекла пироги для гостей. З цієї дати починали заготовляти дрова на зиму.

Також 22 вересня – це день осіннього рівнодення. З цієї дати ночі стають довшими, а дні коротшими. Цього дня магічними властивостями наділяють вогонь та воду.

Прикмети 22 вересня

  • Багато павутиння – до погожої осені та морозної зими.
  • Якщо у цей день дрова заготовить, то взимку у будинку буде набагато тепліше.
  • Сніг, що випав, обіцяє поганий урожай наступного року.
  • Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він швидко танутиме.
  • Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.
  • Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Що не можна робити 22 вересня

  • У цю дату не можна розпочинати нових справ.
  • 22 вересня не можна матюкатися, сваритися, обговорювати людину за спиною.
  • Заборонено займатися рукоділлям, прибирати у будинку.
  • Мамам не варто лаяти своїх дочок.

Іменини у цей день святкують Олександр, Олексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита та Сергій.

Дивіться також календар церковних свят на жовтень 2022 року.

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