22 вересня: яке церковне свято відзначаємо, у кого день ангела
22 вересня православна церква вшановує пам'ять праведних Іоакима та Ганни – батьків Діви Марії. День їхньої пам'яті відзначається за Різдвом Пресвятої Богородиці.
Читайте у матеріалі Styler про всі традиції та заборони цього дня, а також у кого іменини.
Цим святим моляться безплідні пари для лікування недуги, а також пари, у яких не вдається зачати дитину.
Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде йти дощ. У це свято до молодят приходили родичі та дивилися, як живуть молоді, давали поради. Молода господиня пекла пироги для гостей. З цієї дати починали заготовляти дрова на зиму.
Також 22 вересня – це день осіннього рівнодення. З цієї дати ночі стають довшими, а дні коротшими. Цього дня магічними властивостями наділяють вогонь та воду.
Прикмети 22 вересня
- Багато павутиння – до погожої осені та морозної зими.
- Якщо у цей день дрова заготовить, то взимку у будинку буде набагато тепліше.
- Сніг, що випав, обіцяє поганий урожай наступного року.
- Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він швидко танутиме.
- Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.
- Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.
Що не можна робити 22 вересня
- У цю дату не можна розпочинати нових справ.
- 22 вересня не можна матюкатися, сваритися, обговорювати людину за спиною.
- Заборонено займатися рукоділлям, прибирати у будинку.
- Мамам не варто лаяти своїх дочок.
Іменини у цей день святкують Олександр, Олексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита та Сергій.
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