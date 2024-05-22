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22 травня: що не можна робити у цей особливий день, кого вітати з Днем ангела

Фото: Яке церковне свято 22 травня (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

22 травня 2024 року віряни згадують святого Василіска. Наші предки називали днем Василіска, Васильков день, Солов'їний день

Про важливі заборони та традиції цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Традиції 22 травня

Хоча мученик Василіск був мало відомий простим людям, його ім'я запам'яталося в колективній пам'яті народу. Це пов'язано зі співзвучністю його імені з рослиною волошкою та міфічним створінням Василиском. Легенди стверджували, що поля, висіяні у Василіска, ростимуть лише полин та волошка. Тому в народі цей день часто називали "васильковим". Зернові в цей день не сіяли, адже трапляння Василіска на поле призводило до біди: поля пересихали, воду з колодязів спіткало прокляття, а дівчата починали хворіти й помирали.

У цей день дівчата прикрашали молоду березу стрічками, плели вінки з гілочок та кидали їх у воду. Якщо вінок тонув, то це обіцяло нещастя, а якщо плавав - на щасливі події.

Традиційні прикмети цього дня включають:

  • Тумани та рясні роси - до врожаю.
  • Північний вітер під час дощу - ознака скорого закінчення дощу.
  • Веселі співи птахів - до хорошої погоди.
  • Багато ґедзів та павуків - обіцянка доброго урожаю огірків.
  • Пісня солов'я - до ясної погоди.
  • Чорні круги навколо зірок - до негоди.

Святкують 22 травня  іменини Володимира та Івана. 

Що не можна робити 22 травня

  • Не можна залишати яйця недовареними — за повір'ями з них вилізе змія.
  • Заборонено полювати на пташок.
  • Не рекомендується позичати гроші чи будь-які речі.

Раніше ми писали про те, коли батьківські суботи у 2024 році.

А також розповідали про те, коли буде Трійця у 2024 році.

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Wikipedia.

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