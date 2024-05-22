22 травня: що не можна робити у цей особливий день, кого вітати з Днем ангела

22 травня 2024 року віряни згадують святого Василіска. Наші предки називали днем Василіска, Васильков день, Солов'їний день
Про важливі заборони та традиції цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Хоча мученик Василіск був мало відомий простим людям, його ім'я запам'яталося в колективній пам'яті народу. Це пов'язано зі співзвучністю його імені з рослиною волошкою та міфічним створінням Василиском. Легенди стверджували, що поля, висіяні у Василіска, ростимуть лише полин та волошка. Тому в народі цей день часто називали "васильковим". Зернові в цей день не сіяли, адже трапляння Василіска на поле призводило до біди: поля пересихали, воду з колодязів спіткало прокляття, а дівчата починали хворіти й помирали.
У цей день дівчата прикрашали молоду березу стрічками, плели вінки з гілочок та кидали їх у воду. Якщо вінок тонув, то це обіцяло нещастя, а якщо плавав - на щасливі події.
Святкують 22 травня іменини Володимира та Івана.
Раніше ми писали про те, коли батьківські суботи у 2024 році.
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Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Wikipedia.