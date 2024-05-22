22 травня: що не можна робити у цей особливий день, кого вітати з Днем ангела

Традиції 22 травня

Хоча мученик Василіск був мало відомий простим людям, його ім'я запам'яталося в колективній пам'яті народу. Це пов'язано зі співзвучністю його імені з рослиною волошкою та міфічним створінням Василиском. Легенди стверджували, що поля, висіяні у Василіска, ростимуть лише полин та волошка. Тому в народі цей день часто називали "васильковим". Зернові в цей день не сіяли, адже трапляння Василіска на поле призводило до біди: поля пересихали, воду з колодязів спіткало прокляття, а дівчата починали хворіти й помирали.

У цей день дівчата прикрашали молоду березу стрічками, плели вінки з гілочок та кидали їх у воду. Якщо вінок тонув, то це обіцяло нещастя, а якщо плавав - на щасливі події.

Традиційні прикмети цього дня включають:

Тумани та рясні роси - до врожаю.

Північний вітер під час дощу - ознака скорого закінчення дощу.

Веселі співи птахів - до хорошої погоди.

Багато ґедзів та павуків - обіцянка доброго урожаю огірків.

Пісня солов'я - до ясної погоди.

Чорні круги навколо зірок - до негоди.

Святкують 22 травня іменини Володимира та Івана.

Що не можна робити 22 травня