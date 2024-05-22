22 мая: что нельзя делать в этот особый день, кого поздравить с Днем ангела

Традиции 22 мая

Хотя мученик Василиск был мало известен простым людям, его имя запомнилось в коллективной памяти народа. Это связано с созвучностью его имени с растением васильком и мифическим созданием Василиском. Легенды утверждали, что поля, высеянные у Василиска, будут расти только полынь и василек. Потому в народе этот день часто называли "васильковым". В этот день не сеяли, потому что попадание Василиска на поле приводило к беде: поля пересыхали, воду из колодцев постигло проклятие, а девушки начинали болеть и умирали.

В этот день девушки украшали молодую березу лентами, плели венки из веточек и бросали в воду. Если венок тонул, то это обещало несчастье, а если плавал – на счастливые события.

Традиционные приметы в этот день включают:

Туманы и обильные росы - к урожаю.

Северный ветер во время дождя - признак скорого окончания дождя.

Веселое пение птиц - к хорошей погоде.

Многие слепни и пауки - обещание хорошего урожая огурцов.

Песня соловья - к ясной погоде.

Черные круги вокруг звезд - к непогоде.

Празднуют 22 мая именины Владимира и Ивана.

Что нельзя делать 22 мая