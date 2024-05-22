22 мая: что нельзя делать в этот особый день, кого поздравить с Днем ангела

22 мая 2024 года верующие вспоминают святого Василиска. Наши предки называли днем Василиска, Васильков день, Соловьиный день.
О важных запретах и традициях этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Хотя мученик Василиск был мало известен простым людям, его имя запомнилось в коллективной памяти народа. Это связано с созвучностью его имени с растением васильком и мифическим созданием Василиском. Легенды утверждали, что поля, высеянные у Василиска, будут расти только полынь и василек. Потому в народе этот день часто называли "васильковым". В этот день не сеяли, потому что попадание Василиска на поле приводило к беде: поля пересыхали, воду из колодцев постигло проклятие, а девушки начинали болеть и умирали.
В этот день девушки украшали молодую березу лентами, плели венки из веточек и бросали в воду. Если венок тонул, то это обещало несчастье, а если плавал – на счастливые события.
Празднуют 22 мая именины Владимира и Ивана.
Раньше мы писали о том, когда родительские субботы в 2024 году.
А также рассказывали о том, когда будет Троица в 2024 году.
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Wikipedia.