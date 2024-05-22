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22 мая: что нельзя делать в этот особый день, кого поздравить с Днем ангела

Фото: Какой церковный праздник 22 мая (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

22 мая 2024 года верующие вспоминают святого Василиска. Наши предки называли днем Василиска, Васильков день, Соловьиный день.

О важных запретах и традициях этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Традиции 22 мая

Хотя мученик Василиск был мало известен простым людям, его имя запомнилось в коллективной памяти народа. Это связано с созвучностью его имени с растением васильком и мифическим созданием Василиском. Легенды утверждали, что поля, высеянные у Василиска, будут расти только полынь и василек. Потому в народе этот день часто называли "васильковым". В этот день не сеяли, потому что попадание Василиска на поле приводило к беде: поля пересыхали, воду из колодцев постигло проклятие, а девушки начинали болеть и умирали.

В этот день девушки украшали молодую березу лентами, плели венки из веточек и бросали в воду. Если венок тонул, то это обещало несчастье, а если плавал – на счастливые события.

Традиционные приметы в этот день включают:

  • Туманы и обильные росы - к урожаю.
  • Северный ветер во время дождя - признак скорого окончания дождя.
  • Веселое пение птиц - к хорошей погоде.
  • Многие слепни и пауки - обещание хорошего урожая огурцов.
  • Песня соловья - к ясной погоде.
  • Черные круги вокруг звезд - к непогоде.

Празднуют 22 мая именины Владимира и Ивана.

Что нельзя делать 22 мая

  • Нельзя оставлять яйца недоваренными - по поверьям из них вылезет змея.
  • Запрещено охотиться на птиц.
  • Не рекомендуется занимать деньги или какие-либо вещи.

Раньше мы писали о том, когда родительские субботы в 2024 году.

А также рассказывали о том, когда будет Троица в 2024 году.

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Wikipedia.

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