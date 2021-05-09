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22-тонная китайская ракета рухнула на Землю: появилось видео падения

Автор: Светлана Мащенко

Китайская ракета Long March 5B упала на Землю рано утром 9 мая. Время падения обломков, которые остались после попадания объекта в атмосферу - 5:24 по Киеву. К счастью, части 22-тонного объекта рухнули в океан, а не в заселенные районы.

Появились видео с места падения ракеты.

На кадрах видно, что ракета пролетела над жилыми районами, но упала она в Индийский океан.

Согласно данным китайских СМИ, точка падения обломков ракеты - примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки. При этом большая часть обломков сгорела при вхождении в атмосферу планеты.

Видео: Китайская ракета упала на Землю 9 мая

Место падения ракеты также показали на карте.

Фото: Место, куда упали обломки Long March 5B (hashtag/АСПОСОКП)

Почему падение ракеты наделало столько переполоха

Ракета весом 22 тонны, длиной 30 метров и шириной - 5 была запущена Китаем 29 апреля, но вышла из под контроля. После чего существовал риск падения обломков на населенные пункты.

В NASA говорят, что государства, имеющие космические мощности, должны более ответственно относиться к своим действиям.

"Космические государства должны свести к минимуму риски для людей и имущества на Земле при повторном входе в атмосферу космических объектов и максимизировать прозрачность в отношении этих операций", - заявил администратор NASA Билл Нельсон.

Ранее мы писали, что известно о падающей на Землю китайской ракете.

Также в Киеве жители заметили необычные огни в небе, которые быстро летели в один ряд.

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